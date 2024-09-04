https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970389319.html
"Русгидро" запустило энергокомплекс для апробации водородных технологий
"Русгидро" запустило энергокомплекс для апробации водородных технологий - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" запустило энергокомплекс для апробации водородных технологий
"Русгидро" ввело в работу автоматизированный гибридный энергокомплекс (АГЭК) с экспериментальным оборудованием водородных технологий в Сахалинской области,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:56
2024-09-04T03:56
2024-09-04T03:56
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" ввело в работу автоматизированный гибридный энергокомплекс (АГЭК) с экспериментальным оборудованием водородных технологий в Сахалинской области, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии в рамках ВЭФ. Энергокомплекс запущен в селе Новиково. На водородном полигоне, созданном на площадке АГЭК, после завершения испытаний будет проводиться разработка и апробация технологий генерации, накопления и использования водорода в энергетических целях. "Новый АГЭК создан на базе обновленного ветродизельного комплекса, введенного в работу в 2015 году. Создание на его площадке полигона водородных технологий "Русгидро" вело при содействии правительства Сахалинской области и ученых Московского физико-технического института. Результатом совместной работы станет инновационный автоматизированный энергокомплекс с водородной генерацией, который позволит эффективно использовать излишки электроэнергии ветрогенераторов. Таким образом, в часы пиковой нагрузки будет использоваться накопленная "чистая" энергия, значительно снижая или исключая расход дизельного топлива", - сообщили в компании. В состав энергокомплекса вошли дизель-генераторы, обновленные ветроэнергетические установки, а в состав водородного полигона - генератор водорода, модуль электрохимического генератора и проточная батарея. Оборудование объединено системой автоматизированного управления, созданной в Научно-исследовательском центре "Русгидро" на острове Русский. Все элементы энергокомплекса изготовлены отечественными производителями, отметили в компании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html
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сахалинская область, русгидро, московский физико-технический институт, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, технологии, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сахалинская область, РусГидро, Московский физико-технический институт, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Технологии, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Русгидро" запустило энергокомплекс для апробации водородных технологий
"Русгидро" ввело в работу АГЭК на Сахалине для апробации водородных технологий