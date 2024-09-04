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"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 04.09.2024
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03:52 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html
"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
"Русгидро" в рамках ВЭФ ввело в эксплуатацию новую газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:52
2024-09-04T03:52
ростех
русгидро
объединенная двигателестроительная корпорация
сахалин
сахалинская область
южно-сахалинск
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ ввело в эксплуатацию новую газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В материалах компании отмечается, что до ноября на станции планируется запустить еще один аналогичный энергоагрегат, сейчас на нем идут пусконаладочные работы. Обе газотурбинные установки изготовлены на предприятии "ОДК-Авиадвигатель", входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха". "Главная задача нового оборудования - покрывать пиковые нагрузки Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, которая является самым крупным производителем электроэнергии на Сахалине. Ввод в работу 50 МВт высокоманевренной мощности повысит эффективность и надежность работы энергосистемы Сахалина, что положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей. Учитывая высокую сейсмическую активность региона, оборудование изготовлено и смонтировано таким образом, что выдерживает землетрясение силой до 9 баллов", - сообщило "Русгидро". Планируется, что в 2025 году на станции начнется монтаж еще четырех газотурбинных агрегатов, также производства "ОДК-Авиадвигатель". ТЭЦ-1 является крупнейшей электростанцией Сахалинской области, ее мощность составляет 455 МВт. Она обеспечивает электроэнергией юг острова и теплом потребителей Южно-Сахалинска, поддерживает устойчивый режим работы в изолированной энергосистеме региона. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240722/rusgidro-1961219483.html
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сахалин
сахалинская область
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ростех, русгидро, объединенная двигателестроительная корпорация, сахалин, сахалинская область, южно-сахалинск, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Ростех, РусГидро, Объединенная двигателестроительная корпорация, Сахалин, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

"Русгидро" на ВЭФ открыла газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ ввело в эксплуатацию новую газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
В материалах компании отмечается, что до ноября на станции планируется запустить еще один аналогичный энергоагрегат, сейчас на нем идут пусконаладочные работы. Обе газотурбинные установки изготовлены на предприятии "ОДК-Авиадвигатель", входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха".
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"Главная задача нового оборудования - покрывать пиковые нагрузки Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, которая является самым крупным производителем электроэнергии на Сахалине. Ввод в работу 50 МВт высокоманевренной мощности повысит эффективность и надежность работы энергосистемы Сахалина, что положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей. Учитывая высокую сейсмическую активность региона, оборудование изготовлено и смонтировано таким образом, что выдерживает землетрясение силой до 9 баллов", - сообщило "Русгидро".
Планируется, что в 2025 году на станции начнется монтаж еще четырех газотурбинных агрегатов, также производства "ОДК-Авиадвигатель".
ТЭЦ-1 является крупнейшей электростанцией Сахалинской области, ее мощность составляет 455 МВт. Она обеспечивает электроэнергией юг острова и теплом потребителей Южно-Сахалинска, поддерживает устойчивый режим работы в изолированной энергосистеме региона.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РостехРусГидроОбъединенная двигателестроительная корпорацияСахалинСахалинская областьЮжно-СахалинскЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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