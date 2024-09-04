"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
"Русгидро" на ВЭФ открыла газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ ввело в эксплуатацию новую газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
В материалах компании отмечается, что до ноября на станции планируется запустить еще один аналогичный энергоагрегат, сейчас на нем идут пусконаладочные работы. Обе газотурбинные установки изготовлены на предприятии "ОДК-Авиадвигатель", входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха".
"Главная задача нового оборудования - покрывать пиковые нагрузки Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, которая является самым крупным производителем электроэнергии на Сахалине. Ввод в работу 50 МВт высокоманевренной мощности повысит эффективность и надежность работы энергосистемы Сахалина, что положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей. Учитывая высокую сейсмическую активность региона, оборудование изготовлено и смонтировано таким образом, что выдерживает землетрясение силой до 9 баллов", - сообщило "Русгидро".
Планируется, что в 2025 году на станции начнется монтаж еще четырех газотурбинных агрегатов, также производства "ОДК-Авиадвигатель".
ТЭЦ-1 является крупнейшей электростанцией Сахалинской области, ее мощность составляет 455 МВт. Она обеспечивает электроэнергией юг острова и теплом потребителей Южно-Сахалинска, поддерживает устойчивый режим работы в изолированной энергосистеме региона.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.