https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html

"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 - РИА Новости, 04.09.2024

"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

"Русгидро" в рамках ВЭФ ввело в эксплуатацию новую газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:52

2024-09-04T03:52

2024-09-04T03:52

ростех

русгидро

объединенная двигателестроительная корпорация

сахалин

сахалинская область

южно-сахалинск

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ ввело в эксплуатацию новую газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В материалах компании отмечается, что до ноября на станции планируется запустить еще один аналогичный энергоагрегат, сейчас на нем идут пусконаладочные работы. Обе газотурбинные установки изготовлены на предприятии "ОДК-Авиадвигатель", входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха". "Главная задача нового оборудования - покрывать пиковые нагрузки Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, которая является самым крупным производителем электроэнергии на Сахалине. Ввод в работу 50 МВт высокоманевренной мощности повысит эффективность и надежность работы энергосистемы Сахалина, что положительно скажется на качестве энергоснабжения потребителей. Учитывая высокую сейсмическую активность региона, оборудование изготовлено и смонтировано таким образом, что выдерживает землетрясение силой до 9 баллов", - сообщило "Русгидро". Планируется, что в 2025 году на станции начнется монтаж еще четырех газотурбинных агрегатов, также производства "ОДК-Авиадвигатель". ТЭЦ-1 является крупнейшей электростанцией Сахалинской области, ее мощность составляет 455 МВт. Она обеспечивает электроэнергией юг острова и теплом потребителей Южно-Сахалинска, поддерживает устойчивый режим работы в изолированной энергосистеме региона. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240722/rusgidro-1961219483.html

https://ria.ru/20240516/machekhin-1946370381.html

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ростех, русгидро, объединенная двигателестроительная корпорация, сахалин, сахалинская область, южно-сахалинск, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)