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В Румынии заявили о необходимости диверсификации поставок энергоресурсов - РИА Новости, 04.09.2024
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15:59 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rumynija-1970550770.html
В Румынии заявили о необходимости диверсификации поставок энергоресурсов
В Румынии заявили о необходимости диверсификации поставок энергоресурсов - РИА Новости, 04.09.2024
В Румынии заявили о необходимости диверсификации поставок энергоресурсов
Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что страны Восточной Европы нуждаются в диверсификации путей поставок энергоресурсов из-за высоких цен в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:59
2024-09-04T15:59
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что страны Восточной Европы нуждаются в диверсификации путей поставок энергоресурсов из-за высоких цен в энергосфере. Ранее представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в Бухаресте подписали контракт об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor Power Company для создания коридора зеленой энергии из Азербайджана в Европу. "Этот стратегический для всего Евросоюза проект был запущен два года назад. Для нас это проект из области национальной безопасности, мы много говорим о необходимости диверсификации. Если вы оцените энергетическую карту Европы за последние месяцы, то заметите, что на восточном фланге мы платим очень высокие цены. Это из-за того, что у нас нет достаточной диверсификации", - заявил Бурдужа на брифинге. По его словам, европейский рынок работает не очень эффективно, поскольку более дешевые источники газа не всегда попадают на восток. Из-за этого для безопасности и конкурентоспособности странам Восточной Европы нужны альтернативные пути поставок энергии, поэтому и ведутся разговоры о зеленой энергетике. Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля мощностью 1 ГВт для передачи электроэнергии. Протяженность линии кабеля составит 1 195 километров, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Предполагалось, что прокладка кабеля займет 3-4 года.
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румыния, азербайджан, грузия
Румыния, Азербайджан, Грузия
В Румынии заявили о необходимости диверсификации поставок энергоресурсов

Бурдужа: необходимо диверсифицировать поставки из-за высоких цен в энергосфере

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил, что страны Восточной Европы нуждаются в диверсификации путей поставок энергоресурсов из-за высоких цен в энергосфере.
Ранее представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в Бухаресте подписали контракт об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor Power Company для создания коридора зеленой энергии из Азербайджана в Европу.
"Этот стратегический для всего Евросоюза проект был запущен два года назад. Для нас это проект из области национальной безопасности, мы много говорим о необходимости диверсификации. Если вы оцените энергетическую карту Европы за последние месяцы, то заметите, что на восточном фланге мы платим очень высокие цены. Это из-за того, что у нас нет достаточной диверсификации", - заявил Бурдужа на брифинге.
По его словам, европейский рынок работает не очень эффективно, поскольку более дешевые источники газа не всегда попадают на восток. Из-за этого для безопасности и конкурентоспособности странам Восточной Европы нужны альтернативные пути поставок энергии, поэтому и ведутся разговоры о зеленой энергетике.
Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля мощностью 1 ГВт для передачи электроэнергии. Протяженность линии кабеля составит 1 195 километров, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Предполагалось, что прокладка кабеля займет 3-4 года.
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РумынияАзербайджанГрузия
 
 
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