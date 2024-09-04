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Президент Никарагуа выразил уверенность в победе России на Украине
Президент Никарагуа выразил уверенность в победе России на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
Президент Никарагуа выразил уверенность в победе России на Украине
Президент Никарагуа Даниэль Ортега на параде по случаю 45-летия никарагуанской армии, в котором приняли участие военнослужащие Преображенского полка, отметил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:35
2024-09-04T11:35
2024-09-04T11:35
специальная военная операция на украине
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МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на параде по случаю 45-летия никарагуанской армии, в котором приняли участие военнослужащие Преображенского полка, отметил вклад СССР и России в создание вооруженных сил этой страны и выразил уверенность в победе над "фашизмом, укоренившимся на Украине". "Народ России, военно-морские силы Российской Федерации здесь представляет адмирал Николай Евменов. Добро пожаловать. Мы выражаем нашу любовь народу России, президенту Путину, и они обязательно добьются победы в битве с фашизмом, укоренившимся на Украине", - заявил Ортега, принимая парад в центре Манагуа, трансляцию мероприятия вел Canal 4. В параде в честь 45-летия армии Никарагуа с российской стороны приняли участие военнослужащие 154-го Преображенского полка. Среди других иностранных участников парада - представители Венесуэлы, Китая, Кубы, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики. "Народ, который с первого момента триумфа революции 1979 года во главе с Сандинистским фронтом национального освобождения присутствовал, чтобы поддержать народ Никарагуа, в первую очередь, чтобы могла быть сформирована эта армия. Сегодня мы увидим на параде оружие, появившееся здесь в те годы, и более современное оружие, появившееся в новые времена, потому что Россия была братом, братом, который был на стороне никарагуанского народа", - сказал никарагуанский лидер, приветствуя делегацию РФ.
https://ria.ru/20240720/nato-1960978551.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Никарагуа, СССР, Даниэль Ортега, Николай Евменов, Украина
Президент Никарагуа выразил уверенность в победе России на Украине
Глава Никарагуа Ортега выразил уверенность в победе РФ над фашизмом на Украине