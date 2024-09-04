https://ria.ru/20240904/rossija-1970452370.html
В России отключают подписки на облачные сервисы Microsoft
В России отключают подписки на облачные сервисы Microsoft - РИА Новости, 04.09.2024
В России отключают подписки на облачные сервисы Microsoft
Некоторые российские компании столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:03
2024-09-04T11:03
2024-09-04T11:49
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Некоторые российские компании столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил "Софтлайн" в Telegram-канале. "К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям", — говорится в публикации. Об отключении этих сервисов с 2 сентября Microsoft предупредил в августе.В марте 2022 года корпорация объявила, что уходит с российского рынка, хотя позже подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед российскими клиентами. Тем не менее в марте этого года Microsoft предупредил, что закроет доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным решениям. Ограничения ввели в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, блокирующего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. С середины мая Microsoft начал останавливать подписки на облачные продукты Power BI, Visio и Project.
https://ria.ru/20240513/dostup-1945499689.html
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экономика, технологии, россия, microsoft corporation
Экономика, Технологии, Россия, Microsoft Corporation
В России отключают подписки на облачные сервисы Microsoft
"Софтлайн": в России отключают подписки на облачные сервисы Microsoft
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Некоторые российские компании столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft, в том числе Microsoft 365, Office 365 и Teams, сообщил "Софтлайн"
в Telegram-канале.
"К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям", — говорится в публикации.
Об отключении этих сервисов с 2 сентября Microsoft предупредил в августе.
В марте 2022 года корпорация объявила, что уходит с российского рынка, хотя позже подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед российскими клиентами. Тем не менее в марте этого года Microsoft предупредил, что закроет доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным решениям. Ограничения ввели в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, блокирующего поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. С середины мая Microsoft начал останавливать подписки на облачные продукты Power BI, Visio и Project.