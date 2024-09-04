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Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП - РИА Новости, 04.09.2024
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Твой бизнес
 
11:17 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rossija-1970445460.html
Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП
Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП - РИА Новости, 04.09.2024
Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП
Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:17
2024-09-04T11:17
твой бизнес
россия
европа
владивосток
александр калинин
твой бизнес – новости
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще ускорить процесс развития, заявил, выступая на ВЭФ, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "Никто не будет отрицать, что за последние шесть лет, когда работает национальный проект МСП, мы добились серьезных успехов в развитии малого бизнеса. Была создана новая инфраструктура, у нас не было центров по бизнесу, технопарков. Благодаря этому мы даже пандемию прошли достаточно ровно, в отличие от той же Европы. И у нас сейчас более 250 тысяч МСП", - сказал он в ходе сессии "Россия дальневосточная. Малый бизнес - лучше меньше, да лучше". "Наш основной посыл, наше требование - не нужно рушить то, что было создано... Одновременно необходимо более активно работать над механизмами акселерации. За счёт чего? Главное - это компетенции бизнеса, над которыми нужно работать. Надо обучать руководителей компаний, менеджмент бережливому производству, грамотному ведению бизнеса", - подчеркнул глава "Опоры России". Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предполагает ряд мер для обеспечения роста и развития малого бизнеса, а также выхода на зарубежные рынки. В частности, это льготное кредитование и лизинг, поддержка при выпуске ценных бумаг и предоставление грантов, комплексная финансово-гарантийная поддержка, создание условий для участия малого и среднего бизнеса в конкурентных закупках, развитие комплексной системы поддержки экспорта МСП, развитие региональных центров "Мой бизнес". Проект реализуется в рамках нацпроекта проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html
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россия, европа, владивосток, александр калинин, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , организация "опора россии", экспорт
Твой бизнес, Россия, Европа, Владивосток, Александр Калинин, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Организация "Опора России", Экспорт

Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Александр Калинин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще ускорить процесс развития, заявил, выступая на ВЭФ, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"Никто не будет отрицать, что за последние шесть лет, когда работает национальный проект МСП, мы добились серьезных успехов в развитии малого бизнеса. Была создана новая инфраструктура, у нас не было центров по бизнесу, технопарков. Благодаря этому мы даже пандемию прошли достаточно ровно, в отличие от той же Европы. И у нас сейчас более 250 тысяч МСП", - сказал он в ходе сессии "Россия дальневосточная. Малый бизнес - лучше меньше, да лучше".
Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам, АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе
09:21
"Наш основной посыл, наше требование - не нужно рушить то, что было создано... Одновременно необходимо более активно работать над механизмами акселерации. За счёт чего? Главное - это компетенции бизнеса, над которыми нужно работать. Надо обучать руководителей компаний, менеджмент бережливому производству, грамотному ведению бизнеса", - подчеркнул глава "Опоры России".
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предполагает ряд мер для обеспечения роста и развития малого бизнеса, а также выхода на зарубежные рынки. В частности, это льготное кредитование и лизинг, поддержка при выпуске ценных бумаг и предоставление грантов, комплексная финансово-гарантийная поддержка, создание условий для участия малого и среднего бизнеса в конкурентных закупках, развитие комплексной системы поддержки экспорта МСП, развитие региональных центров "Мой бизнес".
Проект реализуется в рамках нацпроекта проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Программа по развитию автотуризма для МСП запущена в России
Вчера, 18:00
 
Твой бизнесРоссияЕвропаВладивостокАлександр КалининТвой бизнес – новостиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Организация "Опора России"Экспорт
 
 
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