https://ria.ru/20240904/rossija-1970445460.html

Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП

Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП - РИА Новости, 04.09.2024

Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП

Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:17

2024-09-04T11:17

2024-09-04T11:17

твой бизнес

россия

европа

владивосток

александр калинин

твой бизнес – новости

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще ускорить процесс развития, заявил, выступая на ВЭФ, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "Никто не будет отрицать, что за последние шесть лет, когда работает национальный проект МСП, мы добились серьезных успехов в развитии малого бизнеса. Была создана новая инфраструктура, у нас не было центров по бизнесу, технопарков. Благодаря этому мы даже пандемию прошли достаточно ровно, в отличие от той же Европы. И у нас сейчас более 250 тысяч МСП", - сказал он в ходе сессии "Россия дальневосточная. Малый бизнес - лучше меньше, да лучше". "Наш основной посыл, наше требование - не нужно рушить то, что было создано... Одновременно необходимо более активно работать над механизмами акселерации. За счёт чего? Главное - это компетенции бизнеса, над которыми нужно работать. Надо обучать руководителей компаний, менеджмент бережливому производству, грамотному ведению бизнеса", - подчеркнул глава "Опоры России". Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предполагает ряд мер для обеспечения роста и развития малого бизнеса, а также выхода на зарубежные рынки. В частности, это льготное кредитование и лизинг, поддержка при выпуске ценных бумаг и предоставление грантов, комплексная финансово-гарантийная поддержка, создание условий для участия малого и среднего бизнеса в конкурентных закупках, развитие комплексной системы поддержки экспорта МСП, развитие региональных центров "Мой бизнес". Проект реализуется в рамках нацпроекта проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html

https://ria.ru/20240903/avtoturizm-1970193090.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, европа, владивосток, александр калинин, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , организация "опора россии", экспорт