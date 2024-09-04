https://ria.ru/20240904/rossija-1970445460.html
Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП
Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП - РИА Новости, 04.09.2024
Глава "Опоры России" Калинин: Россия добилась успехов в развитии МСП
Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:17
2024-09-04T11:17
2024-09-04T11:17
твой бизнес
россия
европа
владивосток
александр калинин
твой бизнес – новости
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970454784_0:44:2821:1631_1920x0_80_0_0_a7c3b695e3b76c91e32edba0a952ff0a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще ускорить процесс развития, заявил, выступая на ВЭФ, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. "Никто не будет отрицать, что за последние шесть лет, когда работает национальный проект МСП, мы добились серьезных успехов в развитии малого бизнеса. Была создана новая инфраструктура, у нас не было центров по бизнесу, технопарков. Благодаря этому мы даже пандемию прошли достаточно ровно, в отличие от той же Европы. И у нас сейчас более 250 тысяч МСП", - сказал он в ходе сессии "Россия дальневосточная. Малый бизнес - лучше меньше, да лучше". "Наш основной посыл, наше требование - не нужно рушить то, что было создано... Одновременно необходимо более активно работать над механизмами акселерации. За счёт чего? Главное - это компетенции бизнеса, над которыми нужно работать. Надо обучать руководителей компаний, менеджмент бережливому производству, грамотному ведению бизнеса", - подчеркнул глава "Опоры России". Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предполагает ряд мер для обеспечения роста и развития малого бизнеса, а также выхода на зарубежные рынки. В частности, это льготное кредитование и лизинг, поддержка при выпуске ценных бумаг и предоставление грантов, комплексная финансово-гарантийная поддержка, создание условий для участия малого и среднего бизнеса в конкурентных закупках, развитие комплексной системы поддержки экспорта МСП, развитие региональных центров "Мой бизнес". Проект реализуется в рамках нацпроекта проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html
https://ria.ru/20240903/avtoturizm-1970193090.html
россия
европа
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970454784_314:0:2821:1880_1920x0_80_0_0_1477e7d0e676fe6c6cf21e313d9c630a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, владивосток, александр калинин, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , организация "опора россии", экспорт
Твой бизнес, Россия, Европа, Владивосток, Александр Калинин, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Организация "Опора России", Экспорт
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия за последние годы добилась серьезных успехов в развитии малого и среднего бизнеса, сейчас основной посыл - не разрушить то, что было создано, и еще ускорить процесс развития, заявил, выступая на ВЭФ, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"Никто не будет отрицать, что за последние шесть лет, когда работает национальный проект МСП, мы добились серьезных успехов в развитии малого бизнеса. Была создана новая инфраструктура, у нас не было центров по бизнесу, технопарков. Благодаря этому мы даже пандемию прошли достаточно ровно, в отличие от той же Европы
. И у нас сейчас более 250 тысяч МСП", - сказал он в ходе сессии "Россия дальневосточная. Малый бизнес - лучше меньше, да лучше".
"Наш основной посыл, наше требование - не нужно рушить то, что было создано... Одновременно необходимо более активно работать над механизмами акселерации. За счёт чего? Главное - это компетенции бизнеса, над которыми нужно работать. Надо обучать руководителей компаний, менеджмент бережливому производству, грамотному ведению бизнеса", - подчеркнул глава "Опоры России".
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предполагает ряд мер для обеспечения роста и развития малого бизнеса, а также выхода на зарубежные рынки. В частности, это льготное кредитование и лизинг, поддержка при выпуске ценных бумаг и предоставление грантов, комплексная финансово-гарантийная поддержка, создание условий для участия малого и среднего бизнеса в конкурентных закупках, развитие комплексной системы поддержки экспорта МСП, развитие региональных центров "Мой бизнес".
Проект реализуется в рамках нацпроекта проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.