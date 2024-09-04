https://ria.ru/20240904/rossija-1970426020.html
Россия никогда не отворачивалась от Востока, заявила Захарова
Россия никогда не отворачивалась от Востока, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024
Россия никогда не отворачивалась от Востока, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на одной из сессий ВЭФ, что Россия никогда не отворачивалась от Востока. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:11
2024-09-04T09:11
2024-09-04T09:24
россия
восток
владивосток
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_291:511:3023:2048_1920x0_80_0_0_5fabba33a288e5e87be161e6abb8de30.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на одной из сессий ВЭФ, что Россия никогда не отворачивалась от Востока. "Вот, много говорят о переориентации, разворотах, переворотах России на Восток, ну, конечно, это не так", - сказала она. "Мы никогда никуда не отворачивались", - добавила Захарова, напомнив о крупнейшей по протяженности границе РФ на восточном направлении. "Как можно от этого отворачиваться? Другое дело, что действительно, когда закрываются одни опции, открываются дополнительно другие", - констатировала она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
россия
восток
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, восток, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Восток, Владивосток, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия никогда не отворачивалась от Востока, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Россия никогда не отворачивалась от Востока
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на одной из сессий ВЭФ, что Россия никогда не отворачивалась от Востока.
"Вот, много говорят о переориентации, разворотах, переворотах России на Восток, ну, конечно, это не так", - сказала она.
"Мы никогда никуда не отворачивались", - добавила Захарова, напомнив о крупнейшей по протяженности границе РФ на восточном направлении. "Как можно от этого отворачиваться? Другое дело, что действительно, когда закрываются одни опции, открываются дополнительно другие", - констатировала она.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.