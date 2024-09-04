https://ria.ru/20240904/rossija-1970426020.html

Россия никогда не отворачивалась от Востока, заявила Захарова

Россия никогда не отворачивалась от Востока, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2024

Россия никогда не отворачивалась от Востока, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на одной из сессий ВЭФ, что Россия никогда не отворачивалась от Востока. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:11

2024-09-04T09:11

2024-09-04T09:24

россия

восток

владивосток

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, выступая на одной из сессий ВЭФ, что Россия никогда не отворачивалась от Востока. "Вот, много говорят о переориентации, разворотах, переворотах России на Восток, ну, конечно, это не так", - сказала она. "Мы никогда никуда не отворачивались", - добавила Захарова, напомнив о крупнейшей по протяженности границе РФ на восточном направлении. "Как можно от этого отворачиваться? Другое дело, что действительно, когда закрываются одни опции, открываются дополнительно другие", - констатировала она. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

россия

восток

владивосток

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россия, восток, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)