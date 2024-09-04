https://ria.ru/20240904/rossija-1970405601.html

В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок

В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок - РИА Новости, 04.09.2024

В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок

Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:08

2024-09-04T07:08

2024-09-04T07:08

общество

технологии

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александр коган

госдума рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас работает в тестовом режиме в ряде регионов России, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган. "Мы разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок. Сейчас оно работает в тестовом режиме в ряде регионов. С его помощью граждане будут фотографировать мусорки, которые находятся в неприглядном виде, и отвечать на ряд простейших вопросов", - рассказал Коган. Парламентарий отметил, что за участие люди будут получать баллы, которые можно будет конвертировать в рубли. На основании собранной информации будет сформирован рейтинг чистоты, добавил он. "Это важно, чтобы понимать, как реализуется мусорная реформа, так как контейнерные площадки являются лицом реформы", - заключил Коган.

https://ria.ru/20240619/reo-1953842546.html

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общество, технологии, россия, александр коган, госдума рф