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В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок
В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок - РИА Новости, 04.09.2024
В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок
Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:08
2024-09-04T07:08
2024-09-04T07:08
общество
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас работает в тестовом режиме в ряде регионов России, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган. "Мы разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок. Сейчас оно работает в тестовом режиме в ряде регионов. С его помощью граждане будут фотографировать мусорки, которые находятся в неприглядном виде, и отвечать на ряд простейших вопросов", - рассказал Коган. Парламентарий отметил, что за участие люди будут получать баллы, которые можно будет конвертировать в рубли. На основании собранной информации будет сформирован рейтинг чистоты, добавил он. "Это важно, чтобы понимать, как реализуется мусорная реформа, так как контейнерные площадки являются лицом реформы", - заключил Коган.
https://ria.ru/20240619/reo-1953842546.html
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общество, технологии, россия, александр коган, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Коган, Госдума РФ
В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок
Комитет ГД разработал приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас работает в тестовом режиме в ряде регионов России, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган.
«
"Мы разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок. Сейчас оно работает в тестовом режиме в ряде регионов. С его помощью граждане будут фотографировать мусорки, которые находятся в неприглядном виде, и отвечать на ряд простейших вопросов", - рассказал Коган.
Парламентарий отметил, что за участие люди будут получать баллы, которые можно будет конвертировать в рубли. На основании собранной информации будет сформирован рейтинг чистоты, добавил он.
"Это важно, чтобы понимать, как реализуется мусорная реформа, так как контейнерные площадки являются лицом реформы", - заключил Коган.