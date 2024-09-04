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В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок - РИА Новости, 04.09.2024
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07:08 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rossija-1970405601.html
В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок
В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок - РИА Новости, 04.09.2024
В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок
Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:08
2024-09-04T07:08
общество
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россия
александр коган
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас работает в тестовом режиме в ряде регионов России, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган. "Мы разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок. Сейчас оно работает в тестовом режиме в ряде регионов. С его помощью граждане будут фотографировать мусорки, которые находятся в неприглядном виде, и отвечать на ряд простейших вопросов", - рассказал Коган. Парламентарий отметил, что за участие люди будут получать баллы, которые можно будет конвертировать в рубли. На основании собранной информации будет сформирован рейтинг чистоты, добавил он. "Это важно, чтобы понимать, как реализуется мусорная реформа, так как контейнерные площадки являются лицом реформы", - заключил Коган.
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общество, технологии, россия, александр коган, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Коган, Госдума РФ
В ГД создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок

Комитет ГД разработал приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии совместно с ППК "РЭО" и "Большой Тройкой" разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок, которое уже сейчас работает в тестовом режиме в ряде регионов России, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по экологии Александр Коган.
«
"Мы разработали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок. Сейчас оно работает в тестовом режиме в ряде регионов. С его помощью граждане будут фотографировать мусорки, которые находятся в неприглядном виде, и отвечать на ряд простейших вопросов", - рассказал Коган.
Парламентарий отметил, что за участие люди будут получать баллы, которые можно будет конвертировать в рубли. На основании собранной информации будет сформирован рейтинг чистоты, добавил он.
"Это важно, чтобы понимать, как реализуется мусорная реформа, так как контейнерные площадки являются лицом реформы", - заключил Коган.
Мусорный полигон - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
РЭО создал нейросеть для контроля за мусорными полигонами
19 июня, 03:15
 
ОбществоТехнологииРоссияАлександр КоганГосдума РФ
 
 
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