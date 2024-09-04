https://ria.ru/20240904/rosrybolovstvo-1970401349.html
Росрыболовство оценило рост добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке
Росрыболовство оценило рост добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Росрыболовство оценило рост добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке
Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:30
2024-09-04T06:30
2024-09-04T06:30
дальний восток
россия
владивосток
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Дальний Восток - это более 70% добычи ВБР (водных биоресурсов - ред.). Прирост вылова по Дальнему Востоку составил практически 50% за 10 лет. Это очень значимый показатель. В целом, конечно, он вырос по всей стране, но именно по Дальнему Востоку этот показатель наивысший", - сказал Шестаков на сессии "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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дальний восток, россия, владивосток, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Росрыболовство оценило рост добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке
Росрыболовство: добыча на Дальнем Востоке за десять лет выросла почти на 50%