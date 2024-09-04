https://ria.ru/20240904/rosrybolovstvo-1970401349.html

Росрыболовство оценило рост добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке

Росрыболовство оценило рост добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024

Росрыболовство оценило рост добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке

Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:30

2024-09-04T06:30

2024-09-04T06:30

дальний восток

россия

владивосток

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке России за последние 10 лет выросла практически на 50%, на неё приходится свыше 70% вылова в РФ, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Дальний Восток - это более 70% добычи ВБР (водных биоресурсов - ред.). Прирост вылова по Дальнему Востоку составил практически 50% за 10 лет. Это очень значимый показатель. В целом, конечно, он вырос по всей стране, но именно по Дальнему Востоку этот показатель наивысший", - сказал Шестаков на сессии "Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240827/sardelka-1968771227.html

дальний восток

россия

владивосток

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дальний восток, россия, владивосток, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)