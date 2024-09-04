https://ria.ru/20240904/roskongress-1970378226.html

"Росконгресс" прогнозирует смещение экономического центра в мире на Восток

"Росконгресс" прогнозирует смещение экономического центра в мире на Восток - РИА Новости, 04.09.2024

"Росконгресс" прогнозирует смещение экономического центра в мире на Восток

Центр развития мировой экономики в ближайшие годы продолжит смещаться в страны Востока, в первую очередь Китай и Индию, говорится в докладе фонда "Росконгресс", РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:25

2024-09-04T00:25

2024-09-04T00:25

восток

китай

индия

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Центр развития мировой экономики в ближайшие годы продолжит смещаться в страны Востока, в первую очередь Китай и Индию, говорится в докладе фонда "Росконгресс", с которым РИА Новости ознакомилось на полях Восточного экономического форума. "Глобальный тренд, который заключается в смещении мирового экономического центра на Восток, по-видимому, сохранится в ближайшие годы", - говорится в докладе. Там отмечается, что "по прогнозам PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2050 году 3 из 5 крупнейших экономик мира будут азиатскими, причем Китай окажется на первом месте, Индия - на втором, а Индонезия - на четвертом". Авторы документа при этом указывают на сильную фрагментацию Азиатско-Тихоокеанского̆ региона, отмечая, что "входящие в него государства находятся на разном уровне экономического и технологического развития". "В отношениях между ними наблюдается серьезная конкуренция и напряженность, которая выражается, в частности, в установлении торговых барьеров. Страны региона сталкиваются с риском перепроизводства. В частности, проблема избыточных производственных мощностей существует в Китае", - уточняется в докладе. "В то время как растущая численность жителей АТР делает его привлекательным рынком сбыта, население региона стареет, особенно в развитых странах Азии и в Китае. Это грозит сокращением количества людей трудоспособного возраста", - добавляется в документе. Эксперты полагают, что несмотря на динамичное развитие, азиатские экономики сохраняют зависимость от долларовой инфраструктуры и подвержены влиянию геополитических рисков, включая угрозу санкций. "Преодоление этих рисков будет необходимо для того, чтобы в полной мере реализовать экономический потенциал региона", - говорится в докладе. "Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом ВВП продолжит увеличиваться. Прирост населения региона в сочетании с экономическим ростом означают, что Азия в предстоящие годы останется важнейшим рынком сбыта и продолжит играть ключевую роль в формировании спроса на энергоносители", - считают в "Росконгрессе". "Тенденции развития АТР будут определяющими для экономики не только этого региона, но и всего мира", - заключается в докладе. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240131/chipy-1924474628.html

https://ria.ru/20240702/rossiya-1956938424.html

https://ria.ru/20240308/ssha-1931859232.html

восток

китай

индия

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восток, китай, индия, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)