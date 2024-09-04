https://ria.ru/20240904/rosatom-1970399724.html

"Росатом" продолжит работу на рынках Азии, несмотря на внешние ограничения

"Росатом" продолжит работу на рынках Азии, несмотря на внешние ограничения - РИА Новости, 04.09.2024

"Росатом" продолжит работу на рынках Азии, несмотря на внешние ограничения

"Росатом", несмотря на внешние ограничения, продолжит работу на рынках Азии, помогая развивать страны этого региона, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:09

2024-09-04T06:09

2024-09-04T06:09

экономика

азия

россия

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом", несмотря на внешние ограничения, продолжит работу на рынках Азии, помогая развивать страны этого региона, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Несмотря на все попытки как-то отрезать Россию, отрезать "Росатом" от мировых рынков, рынки азиатские нас ждут. Скажу уверенно, что мы сможем просто дать качественный уровень развития этих рынков, а самое главное - привнести совершенно новые качества технологического уклада этих стран", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума. "Через комплексное решение создания атомной промышленности мы имеем совершенно новое качество экономики, качество образования, качество медицины, качество научной деятельности, сельского хозяйства. Это выгодно, поэтому люди принимают такие решения", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398779.html

https://ria.ru/20240325/likhachev-1935660931.html

азия

россия

владивосток

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экономика, азия, россия, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)