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Продукты под брендом Made in Russia представили на World Food Istanbul 2024 - РИА Новости, 04.09.2024
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14:42 04.09.2024 (обновлено: 14:46 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/rets-1970518970.html
Продукты под брендом Made in Russia представили на World Food Istanbul 2024
Продукты под брендом Made in Russia представили на World Food Istanbul 2024 - РИА Новости, 04.09.2024
Продукты под брендом Made in Russia представили на World Food Istanbul 2024
Лучшие российские производители приехали в Стамбул на Международную выставку продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2024, чтобы представить свою... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:42
2024-09-04T14:46
российский экспортный центр (рэц)
россия
стамбул
турция
экономика
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лучшие российские производители приехали в Стамбул на Международную выставку продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2024, чтобы представить свою продукцию местным партнерам на национальной экспозиции под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) - организатор экспозиции. "Экспозиция Made in Russia открылась на World Food Istanbul уже во второй раз и стала одной из самых заметных – на площади в 321 квадратный метр в павильоне 1А в Tuyap Fair Convention and Congress Center гости могут оценить качественную, натуральную и надежную продукцию от российских производителей", - говорится в сообщении.Всего под брендом Made in Russia в выставке принимают участие 36 российских производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли.Так, например, на стенде Made in Russia представлены конфеты ручной работы с сыром, изделия из сибирского кедра, безалкогольное пиво и квас, разнообразные пищевые ингредиенты, а также оборудование для копчения мяса и рыбы.Made in Russia – это настоящий знак качества, и РЭЦ проведет для отечественных компаний деловые переговоры с заинтересованными турецкими организациями. Уже запланировано более 150 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Турции наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.Выставка World Food Istanbul 2024 продлится до 6 сентября.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240903/riski-1970272741.html
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россия
стамбул
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Артем Смирнов
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российский экспортный центр (рэц), россия, стамбул, турция, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Стамбул, Турция, Экономика

Продукты под брендом Made in Russia представили на World Food Istanbul 2024

© Фото : Пресс-служба РЭЦМеждународная выставка продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2024
Международная выставка продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лучшие российские производители приехали в Стамбул на Международную выставку продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2024, чтобы представить свою продукцию местным партнерам на национальной экспозиции под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) - организатор экспозиции.
"Экспозиция Made in Russia открылась на World Food Istanbul уже во второй раз и стала одной из самых заметных – на площади в 321 квадратный метр в павильоне 1А в Tuyap Fair Convention and Congress Center гости могут оценить качественную, натуральную и надежную продукцию от российских производителей", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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3 сентября, 14:52
Всего под брендом Made in Russia в выставке принимают участие 36 российских производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли.
Так, например, на стенде Made in Russia представлены конфеты ручной работы с сыром, изделия из сибирского кедра, безалкогольное пиво и квас, разнообразные пищевые ингредиенты, а также оборудование для копчения мяса и рыбы.
Made in Russia – это настоящий знак качества, и РЭЦ проведет для отечественных компаний деловые переговоры с заинтересованными турецкими организациями. Уже запланировано более 150 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Турции наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.
Выставка World Food Istanbul 2024 продлится до 6 сентября.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияСтамбулТурцияЭкономика
 
 
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