Продукты под брендом Made in Russia представили на World Food Istanbul 2024

2024-09-04T14:42

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лучшие российские производители приехали в Стамбул на Международную выставку продуктов питания и напитков World Food Istanbul 2024, чтобы представить свою продукцию местным партнерам на национальной экспозиции под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) - организатор экспозиции. "Экспозиция Made in Russia открылась на World Food Istanbul уже во второй раз и стала одной из самых заметных – на площади в 321 квадратный метр в павильоне 1А в Tuyap Fair Convention and Congress Center гости могут оценить качественную, натуральную и надежную продукцию от российских производителей", - говорится в сообщении.Всего под брендом Made in Russia в выставке принимают участие 36 российских производителей зернобобовой и готовой продукции, напитков, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов, а также упаковки и оборудования для пищевой отрасли.Так, например, на стенде Made in Russia представлены конфеты ручной работы с сыром, изделия из сибирского кедра, безалкогольное пиво и квас, разнообразные пищевые ингредиенты, а также оборудование для копчения мяса и рыбы.Made in Russia – это настоящий знак качества, и РЭЦ проведет для отечественных компаний деловые переговоры с заинтересованными турецкими организациями. Уже запланировано более 150 b2b-встреч, которые позволят компаниям из России и Турции наладить контакты и обсудить возможности сотрудничества.Выставка World Food Istanbul 2024 продлится до 6 сентября.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

