https://ria.ru/20240904/restavratsiya-1970474405.html

Специалисты приступили к восстановлению Смоленской крепостной стены

Специалисты приступили к восстановлению Смоленской крепостной стены - РИА Новости, 04.09.2024

Специалисты приступили к восстановлению Смоленской крепостной стены

Специалисты приступили к восстановлению древней Смоленской крепостной стены, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:18

2024-09-04T12:18

2024-09-04T12:18

смоленская область

василий анохин

россия

реставрация

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Специалисты приступили к восстановлению древней Смоленской крепостной стены, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. В сентябре прошлого года тогда еще врио губернатора Смоленской области Василий Анохин рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости реставрации Смоленской крепостной стены и попросил главу государства поддержать эти планы. По его словам, культурный объект фактически является лицом областного центра, однако находится в аварийном состоянии, а некоторые части стены уже и вовсе утрачены. Позже президент поручил правительству выделить из госбюджета не менее 4,5 миллиарда рублей на проведение противоаварийных и реставрационных работ на объектах Смоленской крепости до 2028 года включительно. "Приступаем к восстановлению Смоленской крепостной стены. У XXIX и ХХХ прясел идет обустройство строительных площадок и установка лесов, необходимых для выполнения противоаварийных и реставрационных работ", - сообщил Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, в 2024-2025 годах планируется завершить разработку всей необходимой документации для реставрации объекта культурного наследия, а также выполнить первоочередные и противоаварийные работы на ряде участков стены. На эти цели до конца года будет направлено более 263 миллионов рублей, выделенных по поручению президента России, отметил Анохин. "Параллельно с подготовкой к запуску масштабной реставрации прорабатываем возможности использования участков стены под создание музеев, фотозон и др. Это позволит вдохнуть новую жизнь в объекты, поддерживать нашу достопримечательность в должном состоянии. К примеру, с боевого хода XXIX и ХХХ прясел открывается очень красивый вид на город и там было бы хорошо обустроить смотровую площадку", - написал губернатор. "Реализация этого масштабного проекта сохранит для области и всей России один из ярчайших объектов культурного наследия в стране", - добавил Анохин. Смоленская крепостная стена – часть городской крепости, построенной в 1595-1602 годах. Значительная часть крепости была уничтожена в 1812 году отступающими войсками Наполеона. Внешний периметр стены составляет более 6,5 километра. Смоленская крепость является крупнейшей кирпичной крепостью мира, сохранившейся до настоящего времени.

https://ria.ru/20240829/puteprovod-1969340539.html

https://ria.ru/20240903/smolensk-1970203596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, россия, реставрация