https://ria.ru/20240904/rada-1970492762.html

Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества

Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества - РИА Новости, 04.09.2024

Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества

Парламент Украины не поддержал увольнение Виталия Коваля с поста главы фонда госимущества страны, не хватило одного голоса, сообщил в среду депутат Верховной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:05

2024-09-04T13:05

2024-09-04T13:06

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владимир зеленский

денис малюська

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парламент Украины не поддержал увольнение Виталия Коваля с поста главы фонда госимущества страны, не хватило одного голоса, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали. За – 225 (при необходимых для принятия решения 226 голосах – ред.)", - написал Железняк. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины