Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества
Железняк: Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парламент Украины не поддержал увольнение Виталия Коваля с поста главы фонда госимущества страны, не хватило одного голоса, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали. За – 225 (при необходимых для принятия решения 226 голосах – ред.)", - написал Железняк.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины