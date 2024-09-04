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Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества - РИА Новости, 04.09.2024
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13:05 04.09.2024 (обновлено: 13:06 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/rada-1970492762.html
Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества
Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества - РИА Новости, 04.09.2024
Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества
Парламент Украины не поддержал увольнение Виталия Коваля с поста главы фонда госимущества страны, не хватило одного голоса, сообщил в среду депутат Верховной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:05
2024-09-04T13:06
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парламент Украины не поддержал увольнение Виталия Коваля с поста главы фонда госимущества страны, не хватило одного голоса, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали. За – 225 (при необходимых для принятия решения 226 голосах – ред.)", - написал Железняк. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины
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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества

Железняк: Рада не поддержала увольнение Коваля с поста главы фонда госимущества

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парламент Украины не поддержал увольнение Виталия Коваля с поста главы фонда госимущества страны, не хватило одного голоса, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали. За – 225 (при необходимых для принятия решения 226 голосах – ред.)", - написал Железняк.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в правительстве
Вчера, 08:41
 
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