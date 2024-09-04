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Путин провел встречу с губернатором Приморского края - РИА Новости, 04.09.2024
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18:35 04.09.2024 (обновлено: 21:16 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970612227.html
Путин провел встречу с губернатором Приморского края
Путин провел встречу с губернатором Приморского края - РИА Новости, 04.09.2024
Путин провел встречу с губернатором Приморского края
Президент РФ Владимир Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:35
2024-09-04T21:16
приморский край
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
россия
владимир путин
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.В ходе беседы Путин предложил губернатору обсудить наиболее важные вопросы."Олег Николаевич, мы с вами с утра по вашему времени, по московскому – со вчерашнего вечера, в контакте. И все, что обсуждали, так или иначе касается не только Дальнего Востока, но и Приморского края. Поэтому предлагаю время не тратить на общие вещи, а прямо перейти к тем наиболее важным вопросам, по поводу которых вы подготовили соответствующие документы", - сказал Путин в начале беседы.Президент РФ прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970586017.html
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приморский край, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, россия, владимир путин, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет
Приморский край, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Россия, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Дальневосточный федеральный университет
Путин провел встречу с губернатором Приморского края

Путин провел отдельную встречу с губернатором Приморского края Кожемяко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке. 4 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи во Владивостоке. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
В ходе беседы Путин предложил губернатору обсудить наиболее важные вопросы.
"Олег Николаевич, мы с вами с утра по вашему времени, по московскому – со вчерашнего вечера, в контакте. И все, что обсуждали, так или иначе касается не только Дальнего Востока, но и Приморского края. Поэтому предлагаю время не тратить на общие вещи, а прямо перейти к тем наиболее важным вопросам, по поводу которых вы подготовили соответствующие документы", - сказал Путин в начале беседы.
Президент РФ прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Приморский крайВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ВладивостокРоссияВладимир ПутинОлег КожемякоДальневосточный федеральный университет
 
 
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