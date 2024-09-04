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Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2024
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17:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970587662.html
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2024
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин
Потребление электроэнергии на Дальнем востоке уверенно растет, это подтверждает уверенные темпы роста деловой активности в регионе, заявил президент России... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:32
2024-09-04T17:32
экономика
цены на нефть
дальний восток
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Потребление электроэнергии на Дальнем востоке уверенно растет, это подтверждает уверенные темпы роста деловой активности в регионе, заявил президент России Владимир Путин. "В этой связи отмечу, что потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, ну и слава Богу, конечно, потому что это о чем говорит, это говорит о том, что темпы роста, здесь роста экономики, выше общероссийских. Если в целом по стране в прошлом году потребление электроэнергии увеличилось на 1,4%, то на Дальнем Востоке на 3,5%, это отражает, как я уже сказал, рост деловой активности в Дальневосточном регионе", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО.
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экономика, цены на нефть, дальний восток, россия, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин

Путин: потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 3,5%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Потребление электроэнергии на Дальнем востоке уверенно растет, это подтверждает уверенные темпы роста деловой активности в регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"В этой связи отмечу, что потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, ну и слава Богу, конечно, потому что это о чем говорит, это говорит о том, что темпы роста, здесь роста экономики, выше общероссийских. Если в целом по стране в прошлом году потребление электроэнергии увеличилось на 1,4%, то на Дальнем Востоке на 3,5%, это отражает, как я уже сказал, рост деловой активности в Дальневосточном регионе", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин рассказал о решении вопроса нехватки электромощностей в ДВФО
18 июня, 12:28
 
ЭкономикаЦены на нефтьДальний ВостокРоссияВладимир Путин
 
 
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