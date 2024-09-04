https://ria.ru/20240904/putin-1970587662.html

Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин

Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2024

Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, заявил Путин

Потребление электроэнергии на Дальнем востоке уверенно растет, это подтверждает уверенные темпы роста деловой активности в регионе, заявил президент России... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:32

2024-09-04T17:32

2024-09-04T17:32

экономика

цены на нефть

дальний восток

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Потребление электроэнергии на Дальнем востоке уверенно растет, это подтверждает уверенные темпы роста деловой активности в регионе, заявил президент России Владимир Путин. "В этой связи отмечу, что потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет, ну и слава Богу, конечно, потому что это о чем говорит, это говорит о том, что темпы роста, здесь роста экономики, выше общероссийских. Если в целом по стране в прошлом году потребление электроэнергии увеличилось на 1,4%, то на Дальнем Востоке на 3,5%, это отражает, как я уже сказал, рост деловой активности в Дальневосточном регионе", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО.

https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html

дальний восток

россия

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экономика, цены на нефть, дальний восток, россия, владимир путин