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Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
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17:21 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970582310.html
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО
Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на устаревшее оборудование в сфере электрогенерации на Дальнем Востоке при построении планов по... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:21
2024-09-04T17:21
экономика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на устаревшее оборудование в сфере электрогенерации на Дальнем Востоке при построении планов по развитию региона. "У нас же в этом регионе достаточно большой объем устаревшего оборудования, и оно будет выводиться из работы и строя. Поэтому для того, чтобы обеспечивать нужный объем, надо обязательно иметь в виду и вот это обстоятельство", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО

Путин поручил обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на устаревшее оборудование в сфере электрогенерации на Дальнем Востоке при построении планов по развитию региона.
"У нас же в этом регионе достаточно большой объем устаревшего оборудования, и оно будет выводиться из работы и строя. Поэтому для того, чтобы обеспечивать нужный объем, надо обязательно иметь в виду и вот это обстоятельство", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Трутнев о темпах развития Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока
Вчера, 15:15
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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