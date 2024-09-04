https://ria.ru/20240904/putin-1970582310.html

Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО

Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на устаревшее оборудование в сфере электрогенерации на Дальнем Востоке при построении планов по... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:21

2024-09-04T17:21

2024-09-04T17:21

экономика

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на устаревшее оборудование в сфере электрогенерации на Дальнем Востоке при построении планов по развитию региона. "У нас же в этом регионе достаточно большой объем устаревшего оборудования, и оно будет выводиться из работы и строя. Поэтому для того, чтобы обеспечивать нужный объем, надо обязательно иметь в виду и вот это обстоятельство", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/trutnev-1970529772.html

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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)