https://ria.ru/20240904/putin-1970582310.html
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО
Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на устаревшее оборудование в сфере электрогенерации на Дальнем Востоке при построении планов по... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:21
2024-09-04T17:21
2024-09-04T17:21
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на устаревшее оборудование в сфере электрогенерации на Дальнем Востоке при построении планов по развитию региона. "У нас же в этом регионе достаточно большой объем устаревшего оборудования, и оно будет выводиться из работы и строя. Поэтому для того, чтобы обеспечивать нужный объем, надо обязательно иметь в виду и вот это обстоятельство", - сказал Путин во время совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО
Путин поручил обратить внимание на устаревшее электрооборудование в ДФО