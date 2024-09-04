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Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
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17:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970570591.html
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО
Президент России Владимир Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, повышать... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:00
2024-09-04T17:00
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, повышать доступность авиабилетов. "В прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель, чтобы к 2030 пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 миллионов человек в год. Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, расширять маршрутную сеть между регионами Дальнего Востока, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов", – сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html
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экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО

Путин: в ДФО надо строить аэродромную инфраструктуру и делать билеты доступнее

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, повышать доступность авиабилетов.
"В прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель, чтобы к 2030 пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 миллионов человек в год. Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, расширять маршрутную сеть между регионами Дальнего Востока, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов", – сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО
Вчера, 16:52
 
ЭкономикаДальний ВостокРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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