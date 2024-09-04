https://ria.ru/20240904/putin-1970570591.html
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО
Президент России Владимир Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, повышать... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:00
2024-09-04T17:00
2024-09-04T17:00
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970563822_0:397:2935:2048_1920x0_80_0_0_9cdc4701d005df1ef6ca7d4b9b16c05a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, повышать доступность авиабилетов. "В прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель, чтобы к 2030 пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 миллионов человек в год. Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, расширять маршрутную сеть между регионами Дальнего Востока, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов", – сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970563822_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3e157df4a06980351f9cf159f2b1910b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО
Путин: в ДФО надо строить аэродромную инфраструктуру и делать билеты доступнее