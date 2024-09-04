https://ria.ru/20240904/putin-1970570591.html

Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО

Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин призвал модернизировать аэродромную инфраструктуру ДФО

Президент России Владимир Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, повышать... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:00

2024-09-04T17:00

2024-09-04T17:00

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970563822_0:397:2935:2048_1920x0_80_0_0_9cdc4701d005df1ef6ca7d4b9b16c05a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Дальневосточном федеральном округе необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, повышать доступность авиабилетов. "В прошлом году на Восточном экономическом форуме была поставлена цель, чтобы к 2030 пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 миллионов человек в год. Для решения этой задачи необходимо строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру, расширять маршрутную сеть между регионами Дальнего Востока, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов", – сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)