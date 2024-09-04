https://ria.ru/20240904/putin-1970569889.html
Путин поручил увязать развитие транспортных коридоров в ДФО с Севморпутем
Путин поручил увязать развитие транспортных коридоров в ДФО с Севморпутем - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поручил увязать развитие транспортных коридоров в ДФО с Севморпутем
Развитие транспортных коридоров на Дальнем Востоке должно быть увязано с проектами по освоению Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:57
2024-09-04T16:57
2024-09-04T16:57
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие транспортных коридоров на Дальнем Востоке должно быть увязано с проектами по освоению Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все наши планы по развитию транспортных коридоров на Дальнем Востоке должны быть увязаны и с проектами по освоению Северного морского пути", - сказал Путин во время совещания по развитию инфраструктуры ДФО, которое проходит на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин поручил увязать развитие транспортных коридоров в ДФО с Севморпутем
Путин: развитие транспортных коридоров в ДФО должно быть увязано с Севморпутем