https://ria.ru/20240904/putin-1970569889.html

Путин поручил увязать развитие транспортных коридоров в ДФО с Севморпутем

Путин поручил увязать развитие транспортных коридоров в ДФО с Севморпутем - РИА Новости, 04.09.2024

Путин поручил увязать развитие транспортных коридоров в ДФО с Севморпутем

Развитие транспортных коридоров на Дальнем Востоке должно быть увязано с проектами по освоению Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:57

2024-09-04T16:57

2024-09-04T16:57

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие транспортных коридоров на Дальнем Востоке должно быть увязано с проектами по освоению Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все наши планы по развитию транспортных коридоров на Дальнем Востоке должны быть увязаны и с проектами по освоению Северного морского пути", - сказал Путин во время совещания по развитию инфраструктуры ДФО, которое проходит на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970568950.html

дальний восток

россия

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экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)