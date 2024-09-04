https://ria.ru/20240904/putin-1970568950.html

Путин поручил доложить о развитии дорожной инфраструктуры в ДФО

Путин поручил доложить о развитии дорожной инфраструктуры в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин поручил доложить о развитии дорожной инфраструктуры в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил доложить о приведении дорог на Дальнем Востоке в нормативное состояние. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:55

2024-09-04T16:55

2024-09-04T16:55

экономика

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить о приведении дорог на Дальнем Востоке в нормативное состояние. "У нас установлены четкие ориентиры по состоянию автодорог. Не менее 85% дорожной сети агломерации, не менее половины дорог регионального значения должны быть, что называется, в нормативном состоянии до конца текущего года. Прошу сегодня рассказать, как продвигается эта работа, а также как развивается дорожная инфраструктура в рамках реализации дальневосточного мастер-плана", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ. Он отметил, что в некоторых дальневосточных регионах есть недостижения ранее поставленных целей в заданные сроки. "Рассчитываю услышать доклад о том, как предлагается наверстать отставание", - добавил президент. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html

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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)