https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html

Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО

Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО

России необходим региональный самолет для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:52

2024-09-04T16:52

2024-09-04T16:52

экономика

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. России необходим региональный самолет для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одна тема нашего совещания касается улучшения логистики, повышения транспортной доступности Дальнего Востока и его регионов между собой... Здесь в числе приоритетов - развитие авиационных перевозок... Нам нужен самолет региональный. Но мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление регионального, так нужного нам, самолета", - сказал президент на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970565318.html

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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)