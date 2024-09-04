https://ria.ru/20240904/putin-1970567936.html
Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО
Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО
России необходим региональный самолет для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:52
2024-09-04T16:52
2024-09-04T16:52
экономика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970562975_0:0:2580:1451_1920x0_80_0_0_3537755476b06f35c7cb6398981f9f00.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. России необходим региональный самолет для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одна тема нашего совещания касается улучшения логистики, повышения транспортной доступности Дальнего Востока и его регионов между собой... Здесь в числе приоритетов - развитие авиационных перевозок... Нам нужен самолет региональный. Но мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление регионального, так нужного нам, самолета", - сказал президент на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970565318.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970562975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479a28f6253f08935b4a182d410422d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин: России нужен региональный самолет для развития авиаперевозок в ДФО
Путин: создание регионального самолета в России постоянно откладывается