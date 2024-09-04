https://ria.ru/20240904/putin-1970566390.html

Путин призвал улучшать механизмы контроля для защищенности людей

Путин призвал улучшать механизмы контроля для защищенности людей - РИА Новости, 04.09.2024

Путин призвал улучшать механизмы контроля для защищенности людей

Контроль необходим для обеспечения безопасности граждан, но его механизм нужно совершенствовать, сказал президент России Владимир Путин о контрольно-надзорной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:48

2024-09-04T16:48

2024-09-04T16:48

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

россия

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Контроль необходим для обеспечения безопасности граждан, но его механизм нужно совершенствовать, сказал президент России Владимир Путин о контрольно-надзорной деятельности в РФ. "Контроль, безусловно, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, но нужно совершенствовать его механизм, это точно", - заявил Путин в ходе общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240805/putin--1964186349.html

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дальневосточный федеральный университет, владимир путин, россия, владивосток, общество