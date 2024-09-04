https://ria.ru/20240904/putin-1970565318.html
Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными
Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными
Новые малые и региональные российские самолеты должны быть конкурентноспособными по техническим характеристикам и по цене, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:45
2024-09-04T16:45
2024-09-04T16:45
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Новые малые и региональные российские самолеты должны быть конкурентноспособными по техническим характеристикам и по цене, заявил президент России Владимир Путин. "Естественно, новые машины (малые и региональные российские самолеты - ред.) должны быть конкурентоспособными и по своим технических характеристикам, и по цене", - заявил Путин на совещании по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970563979.html
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными
Путин: новые малые и региональные самолеты должны быть конкурентноспособными