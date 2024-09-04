https://ria.ru/20240904/putin-1970565318.html

Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными

Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными - РИА Новости, 04.09.2024

Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными

Новые малые и региональные российские самолеты должны быть конкурентноспособными по техническим характеристикам и по цене, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:45

2024-09-04T16:45

2024-09-04T16:45

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Новые малые и региональные российские самолеты должны быть конкурентноспособными по техническим характеристикам и по цене, заявил президент России Владимир Путин. "Естественно, новые машины (малые и региональные российские самолеты - ред.) должны быть конкурентоспособными и по своим технических характеристикам, и по цене", - заявил Путин на совещании по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)