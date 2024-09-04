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Путин поручил продумать размещение заказов для промышленности в России - РИА Новости, 04.09.2024
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16:37 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970562312.html
Путин поручил продумать размещение заказов для промышленности в России
Путин поручил продумать размещение заказов для промышленности в России - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поручил продумать размещение заказов для промышленности в России
Министерство промышленности РФ должно подумать о размещении заказов для промышленности на российских предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:37
2024-09-04T16:37
экономика
россия
дальний восток
приморский край
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министерство промышленности РФ должно подумать о размещении заказов для промышленности на российских предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин. Президент в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Во время запуска нового специализированного порта "Суходол" с угольным терминалом в бухте Тепляковского в Приморском крае президент обратил внимание на то, что порт использует современное оборудование, из-за чего практически не появляется пыль. Глава государства уточнил, где было приобретено оборудование. Гендиректор "Суходола" Сергей Кропотов рассказал, что оборудование было закуплено еще до введения санкций, однако на объекте используется отечественное программное обеспечение. "Программное обеспечение наше - российское, сделанное простым российским парнем фамилией Тетельбаум", - пошутил Кропотов. "Молодец. Парень с хорошей русской фамилией", - сказал в ответ Путин и подчеркнул, что это очень важная составляющая всей конструкции. "Надо подумать и министерству промышленности о том, где размещать заказы подобного рода на своих собственных предприятиях. Это точно. Но программное обеспечение - очень важная составляющая этого комплекса", - отметил президент. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970557941.html
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Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
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экономика, россия, дальний восток, приморский край, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Дальний Восток, Приморский край, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет
Путин поручил продумать размещение заказов для промышленности в России

Путин: Минпромторг должен продумать размещение заказов на предприятиях РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министерство промышленности РФ должно подумать о размещении заказов для промышленности на российских предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Во время запуска нового специализированного порта "Суходол" с угольным терминалом в бухте Тепляковского в Приморском крае президент обратил внимание на то, что порт использует современное оборудование, из-за чего практически не появляется пыль. Глава государства уточнил, где было приобретено оборудование.
Гендиректор "Суходола" Сергей Кропотов рассказал, что оборудование было закуплено еще до введения санкций, однако на объекте используется отечественное программное обеспечение.
"Программное обеспечение наше - российское, сделанное простым российским парнем фамилией Тетельбаум", - пошутил Кропотов.
"Молодец. Парень с хорошей русской фамилией", - сказал в ответ Путин и подчеркнул, что это очень важная составляющая всей конструкции.
"Надо подумать и министерству промышленности о том, где размещать заказы подобного рода на своих собственных предприятиях. Это точно. Но программное обеспечение - очень важная составляющая этого комплекса", - отметил президент.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Вчера, 16:22
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокПриморский крайВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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