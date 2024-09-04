https://ria.ru/20240904/putin-1970562064.html
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО
Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудить укрепление энергетической и транспортной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:36
2024-09-04T16:36
2024-09-04T23:46
дальний восток
экономика
россия
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудить укрепление энергетической и транспортной сферы на Дальнем Востоке."Речь, прежде всего, пойдет об укреплении энергетической и транспортной инфрастуктуры. Рассмотрим здесь не только перспективные задачи, но и острые текущие проблемы", - сказал президент.
https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html
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Путин на совещании по вопросам развития Дальнего Востока
Путин проводит совещание по вопросам развития Дальнего Востока.
Президент начал с вопроса развития энергетики в регионе, подчеркнул, что потребление электричества уверенно растет, потому и генерацию нужно наращивать.
2024-09-04T16:36
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дальний восток, экономика, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО
Путин предложил обсудить укрепление энергетики и транспорта на Дальнем Востоке