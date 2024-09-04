https://ria.ru/20240904/putin-1970562064.html

Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО

Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО

Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудить укрепление энергетической и транспортной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:36

2024-09-04T16:36

2024-09-04T23:46

дальний восток

экономика

россия

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудить укрепление энергетической и транспортной сферы на Дальнем Востоке."Речь, прежде всего, пойдет об укреплении энергетической и транспортной инфрастуктуры. Рассмотрим здесь не только перспективные задачи, но и острые текущие проблемы", - сказал президент.

https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html

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Путин на совещании по вопросам развития Дальнего Востока Путин проводит совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Президент начал с вопроса развития энергетики в регионе, подчеркнул, что потребление электричества уверенно растет, потому и генерацию нужно наращивать. 2024-09-04T16:36 true PT0M37S

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дальний восток, экономика, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)