Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 04.09.2024 (обновлено: 23:46 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970562064.html
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО
Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудить укрепление энергетической и транспортной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:36
2024-09-04T23:46
дальний восток
экономика
россия
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970589020_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9da39dd6f9127e040bdebc0597f21c7f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудить укрепление энергетической и транспортной сферы на Дальнем Востоке."Речь, прежде всего, пойдет об укреплении энергетической и транспортной инфрастуктуры. Рассмотрим здесь не только перспективные задачи, но и острые текущие проблемы", - сказал президент.
https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании по вопросам развития Дальнего Востока
Путин проводит совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Президент начал с вопроса развития энергетики в регионе, подчеркнул, что потребление электричества уверенно растет, потому и генерацию нужно наращивать.
2024-09-04T16:36
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970589020_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_497a3ceb0ee09e4021a2fca8fc3c4574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, экономика, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО

Путин предложил обсудить укрепление энергетики и транспорта на Дальнем Востоке

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсудить укрепление энергетической и транспортной сферы на Дальнем Востоке.
"Речь, прежде всего, пойдет об укреплении энергетической и транспортной инфрастуктуры. Рассмотрим здесь не только перспективные задачи, но и острые текущие проблемы", - сказал президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока
Вчера, 16:31
 
Дальний ВостокЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала