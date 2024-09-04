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Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку - РИА Новости, 04.09.2024
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16:22 04.09.2024 (обновлено: 17:34 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970557941.html
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку - РИА Новости, 04.09.2024
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку
Успешные предложения по развитию Дальнего Востока можно масштабировать на всю страну, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с модераторами ключевых... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:22
2024-09-04T17:34
специальная военная операция на украине
дальний восток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Успешные предложения по развитию Дальнего Востока можно масштабировать на всю страну, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.Он подчеркнул, что необходимо будет обобщить выработанные в рамках сессий форума предложения, которые, как правило, носят вполне конкретный характер."Нужно, чтобы ничего из этого не забылось, чтобы не было так, что встретились, поговорили на заданную тему, вроде интересные идеи, предложения, а потом что-то ушло в песок и забылось. Тут ничего не должно быть забыто. Предложения-то все конкретные совершенно, направленные на развитие региона. Кстати говоря, потом можно и масштабировать на всю страну некоторые вещи", - сказал Путин во время встречи.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/logistika-1970568662.html
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Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока
Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока
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дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку

Путин: успешные предложения по Дальнему Востоку могут масштабировать на всю РФ

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Успешные предложения по развитию Дальнего Востока можно масштабировать на всю страну, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
Он подчеркнул, что необходимо будет обобщить выработанные в рамках сессий форума предложения, которые, как правило, носят вполне конкретный характер.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин рассказал о конкурентном преимуществе Дальнего Востока
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"Нужно, чтобы ничего из этого не забылось, чтобы не было так, что встретились, поговорили на заданную тему, вроде интересные идеи, предложения, а потом что-то ушло в песок и забылось. Тут ничего не должно быть забыто. Предложения-то все конкретные совершенно, направленные на развитие региона. Кстати говоря, потом можно и масштабировать на всю страну некоторые вещи", - сказал Путин во время встречи.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеДальний ВостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетРоссияВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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