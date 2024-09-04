https://ria.ru/20240904/putin-1970557941.html
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку - РИА Новости, 04.09.2024
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку
Успешные предложения по развитию Дальнего Востока можно масштабировать на всю страну, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с модераторами ключевых... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:22
2024-09-04T16:22
2024-09-04T17:34
специальная военная операция на украине
дальний восток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970580485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da0a8372818254e983d14c4c24bb95c5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Успешные предложения по развитию Дальнего Востока можно масштабировать на всю страну, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.Он подчеркнул, что необходимо будет обобщить выработанные в рамках сессий форума предложения, которые, как правило, носят вполне конкретный характер."Нужно, чтобы ничего из этого не забылось, чтобы не было так, что встретились, поговорили на заданную тему, вроде интересные идеи, предложения, а потом что-то ушло в песок и забылось. Тут ничего не должно быть забыто. Предложения-то все конкретные совершенно, направленные на развитие региона. Кстати говоря, потом можно и масштабировать на всю страну некоторые вещи", - сказал Путин во время встречи.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/logistika-1970568662.html
https://ria.ru/20240904/putin-1970563979.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970580485_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cbe55675961b8ab848574b5a0078e28.jpg
Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока
Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока
2024-09-04T16:22
true
PT14M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку
Путин: успешные предложения по Дальнему Востоку могут масштабировать на всю РФ