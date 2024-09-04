https://ria.ru/20240904/putin-1970557941.html

Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку

Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку - РИА Новости, 04.09.2024

Путин рассказал о масштабировании успешных предложений по Дальнему Востоку

Успешные предложения по развитию Дальнего Востока можно масштабировать на всю страну, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с модераторами ключевых... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:22

2024-09-04T16:22

2024-09-04T17:34

специальная военная операция на украине

дальний восток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970580485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da0a8372818254e983d14c4c24bb95c5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Успешные предложения по развитию Дальнего Востока можно масштабировать на всю страну, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.Он подчеркнул, что необходимо будет обобщить выработанные в рамках сессий форума предложения, которые, как правило, носят вполне конкретный характер."Нужно, чтобы ничего из этого не забылось, чтобы не было так, что встретились, поговорили на заданную тему, вроде интересные идеи, предложения, а потом что-то ушло в песок и забылось. Тут ничего не должно быть забыто. Предложения-то все конкретные совершенно, направленные на развитие региона. Кстати говоря, потом можно и масштабировать на всю страну некоторые вещи", - сказал Путин во время встречи.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/logistika-1970568662.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970563979.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока 2024-09-04T16:22 true PT14M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)