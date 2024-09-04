https://ria.ru/20240904/putin-1970493454.html
ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин
ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин - РИА Новости, 04.09.2024
ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Восточный экономический форум послужит развитию экономик стран региона. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:11
2024-09-04T13:11
2024-09-04T13:11
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малайзия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Восточный экономический форум послужит развитию экономик стран региона. "Завтра нам предстоит выступить на пленарной сессии. Уверен, что это будет полезное мероприятие и послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона в целом, потому что у нас очень много гостей из десятков стран. Будут наверняка полезные контакты не только с российскими коллегами, но и с представителями других государств. Конечно, я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970491078.html
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россия, малайзия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Малайзия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин
Путин: ВЭФ послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона