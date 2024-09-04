https://ria.ru/20240904/putin-1970491078.html
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией - РИА Новости, 04.09.2024
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией
Объем товарооборота России и Малайзии не удовлетворяет Москву, возможности гораздо шире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:00
2024-09-04T13:00
2024-09-04T13:17
малайзия
россия
экономика
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем товарооборота России и Малайзии не удовлетворяет Москву, возможности гораздо шире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума."Я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы (на ВЭФ-2024 – ред.) мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 миллиарда долларов, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон", - сказал Путин на встрече.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970407254.html
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Путин о сотрудничестве России и Малайзии
Путин на встрече с премьером Малайзии отметил перспективы для расширения двустороннего товарооборота.
2024-09-04T13:00
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малайзия, россия, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Экономика, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией
Путин: товарооборот с Малайзией не устраивает Москву, возможности гораздо шире