https://ria.ru/20240904/putin-1970479557.html

Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией

Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией - РИА Новости, 04.09.2024

Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией

Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:34

2024-09-04T12:34

2024-09-04T12:56

дальневосточный федеральный университет

владимир путин

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белград (город)

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москва

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. "К сожалению, то, что касается торгово-экономических связей, мы наблюдаем некоторый небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота. Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами", - сказал Путин в ходе встречи. Переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/serbiya-1970470008.html

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дальневосточный федеральный университет, владимир путин, александр вулин, белград (город), сербия, москва, экономика, коммерческая недвижимость