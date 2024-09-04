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Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией - РИА Новости, 04.09.2024
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12:34 04.09.2024 (обновлено: 12:56 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970479557.html
Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией
Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией - РИА Новости, 04.09.2024
Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией
Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:34
2024-09-04T12:56
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
александр вулин
белград (город)
сербия
москва
экономика
коммерческая недвижимость
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. "К сожалению, то, что касается торгово-экономических связей, мы наблюдаем некоторый небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота. Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами", - сказал Путин в ходе встречи. Переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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дальневосточный федеральный университет, владимир путин, александр вулин, белград (город), сербия, москва, экономика, коммерческая недвижимость
Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Александр Вулин, Белград (город), Сербия, Москва, Экономика, Коммерческая недвижимость
Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией

Путин: Москва наблюдает спад объемов торгового оборота с Белградом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
"К сожалению, то, что касается торгово-экономических связей, мы наблюдаем некоторый небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота. Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами", - сказал Путин в ходе встречи.
Переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин заявил о необходимости провести российско-сербскую межправкомиссию
Вчера, 12:02
 
Дальневосточный федеральный университетВладимир ПутинАлександр ВулинБелград (город)СербияМоскваЭкономикаКоммерческая недвижимость
 
 
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