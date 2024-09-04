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Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией
Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией - РИА Новости, 04.09.2024
Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией
Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:34
2024-09-04T12:34
2024-09-04T12:56
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. "К сожалению, то, что касается торгово-экономических связей, мы наблюдаем некоторый небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота. Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами", - сказал Путин в ходе встречи. Переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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дальневосточный федеральный университет, владимир путин, александр вулин, белград (город), сербия, москва, экономика, коммерческая недвижимость
Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Александр Вулин, Белград (город), Сербия, Москва, Экономика, Коммерческая недвижимость
Путин заявил о спаде объемов торгового оборота с Сербией
Путин: Москва наблюдает спад объемов торгового оборота с Белградом