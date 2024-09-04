https://ria.ru/20240904/putin-1970463293.html

Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС

Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024

Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС

Предполагается, что президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди проведут двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Казани, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:33

2024-09-04T11:33

2024-09-04T11:33

в мире

индия

казань

россия

нарендра моди

владимир путин

брикс

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Предполагается, что президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди проведут двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости на ВЭФ индийский посол в Москве Винай Кумар. "В настоящее время у нас еще нет точной программы визита и встреч, но очевидно, что лидеры проводят двусторонние встречи. Так что, поскольку ожидается визит, то он может быть с элементами двустороннего диалога", - сказал дипломат. Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/posol-1970445251.html

индия

казань

россия

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в мире, индия, казань, россия, нарендра моди, владимир путин, брикс, дальневосточный федеральный университет