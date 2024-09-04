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Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
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11:33 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970463293.html
Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС
Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС
Предполагается, что президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди проведут двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Казани, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:33
2024-09-04T11:33
в мире
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россия
нарендра моди
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Предполагается, что президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди проведут двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости на ВЭФ индийский посол в Москве Винай Кумар. "В настоящее время у нас еще нет точной программы визита и встреч, но очевидно, что лидеры проводят двусторонние встречи. Так что, поскольку ожидается визит, то он может быть с элементами двустороннего диалога", - сказал дипломат. Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, индия, казань, россия, нарендра моди, владимир путин, брикс, дальневосточный федеральный университет
В мире, Индия, Казань, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет
Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры на саммите БРИКС

Посол Кумар: Путин и Моди могут провести двусторонние переговоры в Казани

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Предполагается, что президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди проведут двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости на ВЭФ индийский посол в Москве Винай Кумар.
"В настоящее время у нас еще нет точной программы визита и встреч, но очевидно, что лидеры проводят двусторонние встречи. Так что, поскольку ожидается визит, то он может быть с элементами двустороннего диалога", - сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил готовность принять участие в проводимом под российским председательством саммите БРИКС в Казани в октябре.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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10:38
 
В миреИндияКазаньРоссияНарендра МодиВладимир ПутинБРИКСДальневосточный федеральный университет
 
 
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