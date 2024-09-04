СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу
NZZ: визит Путина в Монголию показал бессилие стран Запада
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Монголию показал слабость Запада, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза. С другой стороны, отсутствие ареста свидетельствует о бессилии западных стран перед президентом России", — говорится в публикации.
"Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза. С другой стороны, отсутствие ареста свидетельствует о бессилии западных стран перед президентом России", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что для монгольского правительства внешняя политика – это постоянное балансирование. С одной стороны, стремление стать частью западного сообщества ценностей, а с другой – необходимость поддерживать дружеские отношения с Россией.
Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. Во вторник вечером он завершил визит. В преддверии визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.
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Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. Во вторник вечером он завершил визит. В преддверии визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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