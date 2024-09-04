Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 04.09.2024 (обновлено: 11:36 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970437242.html
СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу
СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу
Визит президента России Владимира Путина в Монголию показал слабость Запада, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:01
2024-09-04T11:36
в мире
россия
монголия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970296108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58578f864e03db372433ea823cde0a23.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Монголию показал слабость Запада, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза. С другой стороны, отсутствие ареста свидетельствует о бессилии западных стран перед президентом России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для монгольского правительства внешняя политика – это постоянное балансирование. С одной стороны, стремление стать частью западного сообщества ценностей, а с другой – необходимость поддерживать дружеские отношения с Россией. Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. Во вторник вечером он завершил визит. В преддверии визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240903/gosdep-1970368067.html
https://ria.ru/20240903/slutskij-1970365099.html
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970296108_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_42b041108d756d6d187588bd0cf0763b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, монголия, владимир путин
В мире, Россия, Монголия, Владимир Путин
СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу

NZZ: визит Путина в Монголию показал бессилие стран Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Монголию показал слабость Запада, пишет Neue Zürcher Zeitung.

"Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза. С другой стороны, отсутствие ареста свидетельствует о бессилии западных стран перед президентом России", — говорится в публикации.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Госдеп отреагировал на визит Путина в Монголию
Вчера, 21:56
В статье отмечается, что для монгольского правительства внешняя политика – это постоянное балансирование. С одной стороны, стремление стать частью западного сообщества ценностей, а с другой – необходимость поддерживать дружеские отношения с Россией.

Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. Во вторник вечером он завершил визит. В преддверии визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Слуцкий прокомментировал визит Путина в Монголию
Вчера, 21:15
 
В миреРоссияМонголияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала