https://ria.ru/20240904/putin-1970437242.html

СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу

СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ раскрыли, какой "сигнал" Путин послал Западу

Визит президента России Владимира Путина в Монголию показал слабость Запада, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:01

2024-09-04T10:01

2024-09-04T11:36

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Монголию показал слабость Запада, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Для Путина визит в Улан-Батор – это триумф. С одной стороны, он показывает, насколько велико влияние России на некогда близкого союзника бывшего Советского Союза. С другой стороны, отсутствие ареста свидетельствует о бессилии западных стран перед президентом России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для монгольского правительства внешняя политика – это постоянное балансирование. С одной стороны, стремление стать частью западного сообщества ценностей, а с другой – необходимость поддерживать дружеские отношения с Россией. Путин прибыл в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда, с официальным визитом в понедельник вечером. Во вторник вечером он завершил визит. В преддверии визита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, россия, монголия, владимир путин