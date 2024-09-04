Рейтинг@Mail.ru
Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 04.09.2024 (обновлено: 12:38 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970412193.html
Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский
Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский
Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:08
2024-09-04T12:38
русский (остров)
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970473879_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_ad9d87d76ce0c5a8382ba36869402193.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в среду Путин осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье. На причал Путин прибыл на президентском лимузине "Аурус". На острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит Восточный экономический форум.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404335.html
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970473879_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a35994dd024fc0fdaab0cacd579e8028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русский (остров), владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Русский (остров), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024
Президент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в среду Путин осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье.
На причал Путин прибыл на президентском лимузине "Аурус".
На острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит Восточный экономический форум.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву
06:57
 
Русский (остров)Владимир ПутинДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала