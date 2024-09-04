https://ria.ru/20240904/putin-1970412193.html
Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский
Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский
Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:08
2024-09-04T08:08
2024-09-04T12:38
русский (остров)
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970473879_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_ad9d87d76ce0c5a8382ba36869402193.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в среду Путин осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье. На причал Путин прибыл на президентском лимузине "Аурус". На острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит Восточный экономический форум.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404335.html
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970473879_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a35994dd024fc0fdaab0cacd579e8028.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский (остров), владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Русский (остров), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)