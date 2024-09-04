https://ria.ru/20240904/putin-1970412193.html

Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский

Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский - РИА Новости, 04.09.2024

Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский

Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:08

2024-09-04T08:08

2024-09-04T12:38

русский (остров)

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в среду Путин осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье. На причал Путин прибыл на президентском лимузине "Аурус". На острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит Восточный экономический форум.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970404335.html

русский (остров)

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русский (остров), владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)