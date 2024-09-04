https://ria.ru/20240904/putin-1970405874.html

Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли

Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли - РИА Новости, 04.09.2024

Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли

Решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:11

2024-09-04T07:11

2024-09-04T07:11

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

россия

бразилия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких решений на этот счёт не принималось, Россия продолжает работу в рамках "двадцатки". Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы, но президент пока решений не принимал", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html

россия

бразилия

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2024

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владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия, бразилия