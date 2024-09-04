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Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли - РИА Новости, 04.09.2024
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07:11 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970405874.html
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли - РИА Новости, 04.09.2024
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли
Решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:11
2024-09-04T07:11
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
россия
бразилия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких решений на этот счёт не принималось, Россия продолжает работу в рамках "двадцатки". Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы, но президент пока решений не принимал", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия, бразилия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Россия, Бразилия
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли

Песков: решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счёт не принималось, Россия продолжает работу в рамках "двадцатки". Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы, но президент пока решений не принимал", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (справа) на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Президент Монголии ответил на приглашение Путина посетить саммит БРИКС
Вчера, 10:13
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцаткаРоссияБразилия
 
 
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