https://ria.ru/20240904/putin-1970405874.html
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли - РИА Новости, 04.09.2024
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли
Решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:11
2024-09-04T07:11
2024-09-04T07:11
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
россия
бразилия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решений об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких решений на этот счёт не принималось, Россия продолжает работу в рамках "двадцатки". Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы, но президент пока решений не принимал", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970168950.html
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владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия, бразилия
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Россия, Бразилия
Решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии еще не приняли
Песков: решений об участии Путина в саммите G20 в Бразилии пока не принималось