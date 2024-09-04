https://ria.ru/20240904/putin-1970401605.html

Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье

Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье - РИА Новости, 04.09.2024

Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье

Президент России Владимир Путин с воды осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье в среду, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:37

2024-09-04T06:37

2024-09-04T06:37

владимир путин

дмитрий песков

объединенная судостроительная корпорация

россия

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с воды осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье в среду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (Путин - ред.) отправится смотреть новый участок для новой верфи, которую... (создает - ред.) наша Объединенная судостроительная корпорация. Это будет верфь для гражданских судов, либо заводов и так далее", - сказал Песков, добавив, что планируемый участок президент РФ посмотрит сегодня с воды. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970401512.html

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владимир путин, дмитрий песков, объединенная судостроительная корпорация, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)