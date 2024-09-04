https://ria.ru/20240904/putin--1970574637.html

Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье

Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье - РИА Новости, 04.09.2024

Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье

Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:08

2024-09-04T17:08

2024-09-04T17:11

россия

приморский край

владимир путин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять. В августе в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Всем хорошо известно, что в августе этого года в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения 500 кВт. Его последствия ощутили на себе почти 2 миллиона человек Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО).

https://ria.ru/20240904/putin--1970571003.html

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приморский край

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россия, приморский край, владимир путин, общество