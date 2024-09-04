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Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье
Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье - РИА Новости, 04.09.2024
Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье
Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:08
2024-09-04T17:08
2024-09-04T17:11
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приморский край
владимир путин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять. В августе в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Всем хорошо известно, что в августе этого года в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения 500 кВт. Его последствия ощутили на себе почти 2 миллиона человек Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО).
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россия, приморский край, владимир путин, общество
Россия, Приморский край, Владимир Путин, Общество
Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье
Путин потребовал доложить ему выводы и решения после блэкаута в Приморье