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Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье - РИА Новости, 04.09.2024
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17:08 04.09.2024 (обновлено: 17:11 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin--1970574637.html
Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье
Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье - РИА Новости, 04.09.2024
Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье
Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:08
2024-09-04T17:11
россия
приморский край
владимир путин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять. В августе в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. "Всем хорошо известно, что в августе этого года в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения 500 кВт. Его последствия ощутили на себе почти 2 миллиона человек Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО).
https://ria.ru/20240904/putin--1970571003.html
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россия, приморский край, владимир путин, общество
Россия, Приморский край, Владимир Путин, Общество
Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье

Путин потребовал доложить ему выводы и решения после блэкаута в Приморье

© РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять.
В августе в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.
"Всем хорошо известно, что в августе этого года в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения 500 кВт. Его последствия ощутили на себе почти 2 миллиона человек Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Вчера, 17:00
 
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