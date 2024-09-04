https://ria.ru/20240904/putin--1970572152.html

Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке

Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024

Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин попросил сформулировать предложения по движению полувагонов при контейнерных перевозках на Дальнем Востоке в рамках общения с... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:02

2024-09-04T17:02

2024-09-04T17:02

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

ржд

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970563822_0:397:2935:2048_1920x0_80_0_0_9cdc4701d005df1ef6ca7d4b9b16c05a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил сформулировать предложения по движению полувагонов при контейнерных перевозках на Дальнем Востоке в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Путина попросили рассмотреть возможность обязать предпринимателей эффективно использовать полувагоны в обоих направлениях во время контейнерных перевозок, а не перегонять их в пустом состоянии. "Руководство РЖД и так докладывает, в том числе Олег Валентинович (Белозеров - глава ОАО "РЖД" - рел.), что они и так стараются это делать, порожняком ничего не отправлять ни в одну, ни в другую сторону. Но, тем не менее, у вас же конкретное предложение есть, как это организовать лучшим образом, пожалуйста, оформляйте", – сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin--1970571003.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, ржд, вэф — 2024 (восточный экономический форум)