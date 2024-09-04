https://ria.ru/20240904/putin--1970572152.html
Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке
Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин попросил сформулировать предложения по движению полувагонов при контейнерных перевозках на Дальнем Востоке в рамках общения с... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:02
2024-09-04T17:02
2024-09-04T17:02
экономика
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дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил сформулировать предложения по движению полувагонов при контейнерных перевозках на Дальнем Востоке в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Путина попросили рассмотреть возможность обязать предпринимателей эффективно использовать полувагоны в обоих направлениях во время контейнерных перевозок, а не перегонять их в пустом состоянии. "Руководство РЖД и так докладывает, в том числе Олег Валентинович (Белозеров - глава ОАО "РЖД" - рел.), что они и так стараются это делать, порожняком ничего не отправлять ни в одну, ни в другую сторону. Но, тем не менее, у вас же конкретное предложение есть, как это организовать лучшим образом, пожалуйста, оформляйте", – сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970571003.html
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экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, ржд, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, РЖД, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке
Путин поручил оформить предложения по движению полувагонов на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил сформулировать предложения по движению полувагонов при контейнерных перевозках на Дальнем Востоке в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
Путина попросили рассмотреть возможность обязать предпринимателей эффективно использовать полувагоны в обоих направлениях во время контейнерных перевозок, а не перегонять их в пустом состоянии.
"Руководство РЖД и так докладывает, в том числе Олег Валентинович (Белозеров - глава ОАО "РЖД" - рел.), что они и так стараются это делать, порожняком ничего не отправлять ни в одну, ни в другую сторону. Но, тем не менее, у вас же конкретное предложение есть, как это организовать лучшим образом, пожалуйста, оформляйте", – сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.