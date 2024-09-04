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Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
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17:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin--1970571003.html
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО
Президент России Владимир Путин в ходе доклада вице-премьера, полпреда президента Юрия Трутнева на полях ВЭФ о результатах развития Дальнего Востока посоветовал РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:00
2024-09-04T17:00
экономика
владивосток
дальний восток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе доклада вице-премьера, полпреда президента Юрия Трутнева на полях ВЭФ о результатах развития Дальнего Востока посоветовал при планировании объема привлеченных инвестиций в ДФО исходить из реальных проектов и имеющихся мер поддержки. "Надо только исходить из реальных тех проектов, которые предлагаются, и тех мер поддержки, которые возможны со стороны правительства", - сказал он на презентации результатов развития Дальнего Востока и запуске предприятий в режиме видеоконференции. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970558257.html
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экономика, владивосток, дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО

Путин: надо исходить из реальных проектов при планировании инвестиций в ДФО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе доклада вице-премьера, полпреда президента Юрия Трутнева на полях ВЭФ о результатах развития Дальнего Востока посоветовал при планировании объема привлеченных инвестиций в ДФО исходить из реальных проектов и имеющихся мер поддержки.
"Надо только исходить из реальных тех проектов, которые предлагаются, и тех мер поддержки, которые возможны со стороны правительства", - сказал он на презентации результатов развития Дальнего Востока и запуске предприятий в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО
Вчера, 16:24
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин на совещании по вопросам развития Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин предложил обсудить укрепление сфер энергетики и транспорта в ДФО
Вчера, 16:36
 
ЭкономикаВладивостокДальний ВостокРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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