https://ria.ru/20240904/putin--1970571003.html
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО
Президент России Владимир Путин в ходе доклада вице-премьера, полпреда президента Юрия Трутнева на полях ВЭФ о результатах развития Дальнего Востока посоветовал РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:00
2024-09-04T17:00
2024-09-04T17:00
экономика
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дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе доклада вице-премьера, полпреда президента Юрия Трутнева на полях ВЭФ о результатах развития Дальнего Востока посоветовал при планировании объема привлеченных инвестиций в ДФО исходить из реальных проектов и имеющихся мер поддержки. "Надо только исходить из реальных тех проектов, которые предлагаются, и тех мер поддержки, которые возможны со стороны правительства", - сказал он на презентации результатов развития Дальнего Востока и запуске предприятий в режиме видеоконференции. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970558257.html
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экономика, владивосток, дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин призвал опираться на реальные проекты при планировании вложений в ДФО
Путин: надо исходить из реальных проектов при планировании инвестиций в ДФО