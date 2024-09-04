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В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими - РИА Новости, 04.09.2024
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13:32 04.09.2024 (обновлено: 14:41 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/propavshie-1970499804.html
В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими
В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими - РИА Новости, 04.09.2024
В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими
В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:32
2024-09-04T14:41
здоровье - общество
курская область
россия
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
российский красный крест
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ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку", — написал он. В региональном отделении Российского Красного Креста работают около 70 волонтеров, они раздали продуктовые и гигиенические наборы 50 тысячам жителей области. Это одна из точек, где ежедневно оказывают гуманитарную помощь людям, вынужденно покинувшим свои дома, подчеркнул врио губернатора.Смирнов констатировал, что имеющихся помещений недостаточно для оперативного обслуживания всех нуждающихся, поэтому он поручил правительству подобрать дополнительные площади, которые в ближайшее предоставят.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html
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здоровье - общество, курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, российский красный крест, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Российский Красный Крест, Вооруженные силы Украины
В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими

Врио главы Курской области Смирнов: более 500 человек найдены после эвакуации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку", — написал он.
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Смирнов констатировал, что имеющихся помещений недостаточно для оперативного обслуживания всех нуждающихся, поэтому он поручил правительству подобрать дополнительные площади, которые в ближайшее предоставят.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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