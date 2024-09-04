https://ria.ru/20240904/propavshie-1970499804.html

В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими

В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими - РИА Новости, 04.09.2024

В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими

В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:32

2024-09-04T13:32

2024-09-04T14:41

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алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку", — написал он. В региональном отделении Российского Красного Креста работают около 70 волонтеров, они раздали продуктовые и гигиенические наборы 50 тысячам жителей области. Это одна из точек, где ежедневно оказывают гуманитарную помощь людям, вынужденно покинувшим свои дома, подчеркнул врио губернатора.Смирнов констатировал, что имеющихся помещений недостаточно для оперативного обслуживания всех нуждающихся, поэтому он поручил правительству подобрать дополнительные площади, которые в ближайшее предоставят.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html

https://ria.ru/20240904/gruppirovka-1970463132.html

курская область

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здоровье - общество, курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, российский красный крест, вооруженные силы украины