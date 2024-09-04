В Курской области нашли более 500 человек, считавшихся пропавшими
Врио главы Курской области Смирнов: более 500 человек найдены после эвакуации
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку", — написал он.
В региональном отделении Российского Красного Креста работают около 70 волонтеров, они раздали продуктовые и гигиенические наборы 50 тысячам жителей области. Это одна из точек, где ежедневно оказывают гуманитарную помощь людям, вынужденно покинувшим свои дома, подчеркнул врио губернатора.
Смирнов констатировал, что имеющихся помещений недостаточно для оперативного обслуживания всех нуждающихся, поэтому он поручил правительству подобрать дополнительные площади, которые в ближайшее предоставят.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.