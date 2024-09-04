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Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка

Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка - РИА Новости, 04.09.2024

Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы двоих местных жителей, 12 лет назад совершивших убийство четырех сотрудников банка и охранника,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:30

2024-09-04T15:30

2024-09-04T15:30

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы двоих местных жителей, 12 лет назад совершивших убийство четырех сотрудников банка и охранника, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в декабре 2011 года обвиняемые совершили разбойное нападение на Центр по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов одного из банков Донецка, где хладнокровно убили четырех сотрудниц банка и охранника. Однако денежными средствами злоумышленникам завладеть не удалось, поскольку управляющая банком перед смертельным выстрелом успела воспользоваться устройством для вызова охраны, в связи с чем преступники спешно скрылись с места преступления. Огнестрельное оружие после задержания грабителей было обнаружено водолазами на дне водоема в Донецке. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240408/irkutsk-1938526987.html

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происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк