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Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка - РИА Новости, 04.09.2024
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15:30 04.09.2024
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Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка
Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка - РИА Новости, 04.09.2024
Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы двоих местных жителей, 12 лет назад совершивших убийство четырех сотрудников банка и охранника,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:30
2024-09-04T15:30
происшествия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы двоих местных жителей, 12 лет назад совершивших убийство четырех сотрудников банка и охранника, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в декабре 2011 года обвиняемые совершили разбойное нападение на Центр по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов одного из банков Донецка, где хладнокровно убили четырех сотрудниц банка и охранника. Однако денежными средствами злоумышленникам завладеть не удалось, поскольку управляющая банком перед смертельным выстрелом успела воспользоваться устройством для вызова охраны, в связи с чем преступники спешно скрылись с места преступления. Огнестрельное оружие после задержания грабителей было обнаружено водолазами на дне водоема в Донецке. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики.
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происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк
Двое жителей ДНР получили пожизненный срок за убийство сотрудников банка

В ДНР двум жителям дали пожизненный срок за убийство 4 сотрудников банка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы двоих местных жителей, 12 лет назад совершивших убийство четырех сотрудников банка и охранника, сообщили в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что в декабре 2011 года обвиняемые совершили разбойное нападение на Центр по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов одного из банков Донецка, где хладнокровно убили четырех сотрудниц банка и охранника. Однако денежными средствами злоумышленникам завладеть не удалось, поскольку управляющая банком перед смертельным выстрелом успела воспользоваться устройством для вызова охраны, в связи с чем преступники спешно скрылись с места преступления. Огнестрельное оружие после задержания грабителей было обнаружено водолазами на дне водоема в Донецке.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики.
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