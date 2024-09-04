https://ria.ru/20240904/press-reliz-1970530246.html

В Москве обсудили миссию государства, бизнеса и общества в культуре

В Москве обсудили миссию государства, бизнеса и общества в культуре - РИА Новости, 04.09.2024

В Москве обсудили миссию государства, бизнеса и общества в культуре

3 сентября 2024 года в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" при участии экспертов, общественности и представителей СМИ состоялся круглый стол РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:19

2024-09-04T15:19

2024-09-04T15:19

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 сен - пресс-служба АКБ "ФОРА БАНК". 3 сентября 2024 года в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" при участии экспертов, общественности и представителей СМИ состоялся круглый стол на тему: "Культурное партнерство общества, государства и бизнеса на примере российской постановки балета “КРИК”". Обсуждение темы культурного партнерства прошло в преддверии единственного показа философского балета "КРИК" на сцене Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 6 сентября 2024 года. Генеральным партнером показа выступает АКБ "ФОРА-БАНК" (АО), уже известный своими культурными проектами, в том числе сотрудничеством с Пермским академическим театром оперы и балета. Российская постановка балета “КРИК” на сцене Академического театра оперы и балета Республики Коми в Сыктывкаре и премьерные показы спектакля в Костроме, Москве, Ярославле и Санкт-Петербурге стали совместным проектом Президентского фонда культурных инициатив, Биографического института Александра Зиновьева, министерства культуры и архивного дела Республики Коми. В обсуждении приняли участие президент Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба ММГ "Россия сегодня" Ольга Зиновьева, министр культуры и архивного дела Республики Коми Гульнара Идрисова, заместитель председателя правления АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) Елена Оздоева, хореограф-постановщик балета "КРИК", главный балетмейстер Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми, заслуженный артист России Андрей Меркурьев, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник РГГУ Ольга Калугина, ведущая солистка Академического театра оперы и балета Республики Коми Анастасия Лебедик, ведущий солист балета Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Евгений Жуков, директор Московской школы конфликтологии Любовь Цой. На круглом столе были поднятые вопросы миссии государства, бизнеса и общества в сфере культуры. Кроме того, было обращено внимание на такие важнейшие проблемы, как влияние взаимодействия общества, государства и бизнеса на культурное развитие в России в целом. Ольга Зиновьева поделилась успешным опытом культурного партнерства по реализации таких знаковых проектов, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив, как "Российская постановка балета “КРИК”" и "Музыкально-просветительский проект “Рожденные Россией”". “Я благодарна за поддержку со стороны государства и бизнеса постановки нашего блистательного балета “КРИК”. Не будь ее, вряд ли мы смогли обсуждать такую глобальную тему, как культурное партнерство общества, бизнеса, государства. Надо понимать, что культура – это не та субстанция, которая просто повисает в воздухе и каждый хватает ее, как хочет. Это наша общая родовая генетическая особенность, особенность Русского мира. Культура, которая нуждается в поддержке, культура, которая призывается и ожидается обществом в своей реализации”, - отметила Зиновьева. Гульнара Идрисова отметила, оценивая результаты для региона культурного партнерства в рамках реализации проекта балета "КРИК": "Это уникальная возможность для зрителей нашего региона еще раз совершенно по-новому взглянуть на творчество выдающегося философа Александра Александровича Зиновьева, потому что восприятие его романов, которые, действительно, поднимают очень важные и актуальные на сегодняшний день вопросы, вопросы суверенитета России, вопросы поиска себя, своего места в этой жизни, оно всегда остается актуальным и очень важным, потому что мы через, в данном случае, через потрясающий балет, через культуру, вновь подняли эти вопросы у всех зрителей, которые собрались". Елена Оздоева поделилась своим видением: "Мы давно и успешно сотрудничаем с Пермским академическим театром и с Пермским хореографическим училищем. Для нас очень важен принцип региональности. В Москве, в Санкт-Петербурге знаменитые театры имеют поддержку, и достаточную, а вот все, что касается региональных сцен, то здесь необходимо расширять возможности и горизонты сотрудничества". Говоря о том, почему кредитная организация решила поддержать показ балета "КРИК" в Москве, Оздоева сказала: "Балет "КРИК" уже состоялся давно, он успешен, он показывался на сценах. Но мы решили помочь показать его в Москве, потому что понимаем всю важность культурного обмена между регионами и столицами". В свою очередь Меркурьев отметил: "Нельзя говорить о том, что культура сегодня остается без поддержки. Культура поддерживается очень многими. Я благодарю Президентский фонд культурных инициатив, который поддерживает не только наш, но и многие другие проекты. Отдельное спасибо фонду Зиновьева, который спустя 10 лет после мировой премьеры сделал все, чтобы балет” КРИК" вышел и на российскую сцену. Сегодня мы говорим про искусство. И для нас очень важно, чтобы нас поддерживали и министерства, и банки. В итоге мы покажем наш балет на московской сцене. Это дает нам возможность заявить о себе. Сегодня очень важно вырастить новое поколение российских хореографов". Калугина в своем многоаспектном аналитическом выступлении отметила: "Государство очень нуждается в культуре. Культура – это инструмент воспроизводства ценностей для будущих поколений. И если государство не протранслирует эти ценности, то вырастет поколение, которому будет глубоко безразлична судьба этого государства. На самом деле это вложение в свое будущее существование, это стопроцентно. И, конечно, культура в силу этого выполняет важнейшую функцию. Воспроизводство системы ценностей данной культуры национальной, воплощенной в государственной структуре, безусловно, должна быть поддержана государством. Что касается бизнеса. Но ведь бизнес тоже существует у нас не в безвоздушном пространстве. Крепкое государство дает бизнесу отличную платформу для развития. Без этой платформы для развития бизнес будет в таком состоянии, в каком у нас был в 90-е годы, когда ты не мог гарантировать даже следующего дня своего существования. Значит, бизнес тоже заинтересован, чтобы эти основы государства сохранялись, а сохраняет их культура". Солистка Лебедик, отвечая на вопрос позиции ряда зарубежных стран в отношении русской культуры, отметила: "Понятие "отмена культуры" – это еще один повод поговорить о русской культуре, о ее значимости, о ее ценностях, ее масштабе. И это как поделить людей на две категории – завистливых людей и независтливых. И вот завистливые люди определили для себя такое понятие. За счет этого понятия они защищают его смыслы, они за счет этого понятия самоутверждаются. Российская культура — это огромный пласт мировой культуры. Поэтому стремиться переписать историю и изменить прошлое невозможно". Солист Жуков обратился к собравшимся: "Мы знаем, что балет – это элитарное искусство, оно сложное искусство, оно не массовое, его очень сложно понять. Как раз взаимодействие трех составляющих является основой устойчивого развития культуры. И на первый взгляд может показаться, что это совершенно разные составляющие, но это равноценно важные силы в развитии культуры, потому что государство, оно дает основу. Как мы уже говорили об условиях, бизнес предоставляет ресурсы, какие-нибудь подходы новые, а общество распространяет, принимает и заражает всех остальных. Поэтому я считаю, что без трех этих составляющих взаимодействие невозможно в таком масштабе". Любовь Цой убеждена, что "существенным фактором культурного развития России являются инвестиции бизнеса в культуру. Именно так высоко понимали свою миссию предприниматели России на рубеже 19-20 веков, потому что именно они способствовали сохранению культурного наследия, с которым мы сегодня имеем дело. Сегодня за поддержку балета взялся крупный бизнес, банки, но все-таки это институциональный бизнес. Это говорит о не о том, что институты готовы, а о том, что люди, которые попали в эти институты, проявляют свою инициативу. России необходимо культурное партнерство и пространство, в котором о том, о чем мы сегодня говорим на круглом столе, стало бы достоянием каждого человека, который прикасается к бизнесу и который заботится о будущем". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релизы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы