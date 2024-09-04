https://ria.ru/20240904/predstavitelgosdep-1970654669.html

Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ

Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ

Госдепартамент США в среду заявил, что новые санкции против российских медиа направлены не против журналистов, а против тех сотрудников этих организаций,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:31

2024-09-04T23:31

2024-09-04T23:31

в мире

сша

маргарита симоньян

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Госдепартамент США в среду заявил, что новые санкции против российских медиа направлены не против журналистов, а против тех сотрудников этих организаций, которые якобы совершали незаконные действия. "Действия, о которых мы объявили сегодня, направлены не в отношении российских журналистов, а в отношении сотрудников этих организаций, которые занимались незаконной деятельностью, выявленной министерством юстиции", - сообщил на брифинге официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. США вместе с тем доказательств якобы враждебного влияния на президентские выборы в стране не представили. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.

https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html

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в мире, сша, маргарита симоньян, государственный департамент сша