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Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ
Госдепартамент США в среду заявил, что новые санкции против российских медиа направлены не против журналистов, а против тех сотрудников этих организаций,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:31
2024-09-04T23:31
2024-09-04T23:31
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Госдепартамент США в среду заявил, что новые санкции против российских медиа направлены не против журналистов, а против тех сотрудников этих организаций, которые якобы совершали незаконные действия. "Действия, о которых мы объявили сегодня, направлены не в отношении российских журналистов, а в отношении сотрудников этих организаций, которые занимались незаконной деятельностью, выявленной министерством юстиции", - сообщил на брифинге официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. США вместе с тем доказательств якобы враждебного влияния на президентские выборы в стране не представили. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
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в мире, сша, маргарита симоньян, государственный департамент сша
В мире, США, Маргарита Симоньян, Государственный департамент США
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ
Представитель Госдепа: новые санкции США не направлены против журналистов РФ