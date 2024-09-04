https://ria.ru/20240904/prechistovka-1970471752.html

Российские военные освободили Пречистовку в ДНР

Российские военные освободили Пречистовку в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024

Российские военные освободили Пречистовку в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка в Донецкой Народной Республике, украинские войска потеряли до 150... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:07

2024-09-04T12:07

2024-09-04T12:27

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка в Донецкой Народной Республике, украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сообщении.Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Доброволье Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)