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Российские военные освободили Пречистовку в ДНР
Российские военные освободили Пречистовку в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
Российские военные освободили Пречистовку в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка в Донецкой Народной Республике, украинские войска потеряли до 150... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:07
2024-09-04T12:07
2024-09-04T12:27
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка в Донецкой Народной Республике, украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сообщении.Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Доброволье Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Пречистовку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Пречистовка в ДНР