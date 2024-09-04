Рейтинг@Mail.ru
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pozhary-1970398629.html
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон
Регионы России достойно прошли пожароопасный сезон, несмотря на аномальную жару, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:57
2024-09-04T05:57
россия
красноярский край
иркутская область
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_0:331:2959:1995_1920x0_80_0_0_67adc563ef4a9fc8b784c52764d22ee2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Регионы России достойно прошли пожароопасный сезон, несмотря на аномальную жару, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Этот год сложный с точки зрения климата, мы наблюдали аномальную жару, но я считаю, что коллеги достойно прошли (пожароопасный сезон - ред.). Особенно хотелось бы поблагодарить руководителей Красноярского края, Бурятии, Иркутской области. Если эти регионы бы разгорелись, то урон экономике в лесной отрасли был бы очень большой", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240328/posevnaya-1936299733.html
россия
красноярский край
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ca0771b18e3d43111315d1ab50d9e290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноярский край, иркутская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Красноярский край, Иркутская область, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон

Глава Минприроды Козлов: регионы России достойно прошли пожароопасный сезон

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Регионы России достойно прошли пожароопасный сезон, несмотря на аномальную жару, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Этот год сложный с точки зрения климата, мы наблюдали аномальную жару, но я считаю, что коллеги достойно прошли (пожароопасный сезон - ред.). Особенно хотелось бы поблагодарить руководителей Красноярского края, Бурятии, Иркутской области. Если эти регионы бы разгорелись, то урон экономике в лесной отрасли был бы очень большой", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Абрамченко поручила проработать меры для защиты от пожаров в посевную
28 марта, 08:13
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
РоссияКрасноярский крайИркутская областьАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала