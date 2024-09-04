https://ria.ru/20240904/pozhary-1970398629.html

Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон

Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон

Регионы России достойно прошли пожароопасный сезон, несмотря на аномальную жару, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:57

2024-09-04T05:57

2024-09-04T05:57

россия

красноярский край

иркутская область

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Регионы России достойно прошли пожароопасный сезон, несмотря на аномальную жару, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Этот год сложный с точки зрения климата, мы наблюдали аномальную жару, но я считаю, что коллеги достойно прошли (пожароопасный сезон - ред.). Особенно хотелось бы поблагодарить руководителей Красноярского края, Бурятии, Иркутской области. Если эти регионы бы разгорелись, то урон экономике в лесной отрасли был бы очень большой", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240328/posevnaya-1936299733.html

россия

красноярский край

иркутская область

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россия, красноярский край, иркутская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)