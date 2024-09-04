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Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон
Регионы России достойно прошли пожароопасный сезон, несмотря на аномальную жару, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:57
2024-09-04T05:57
2024-09-04T05:57
россия
красноярский край
иркутская область
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Регионы России достойно прошли пожароопасный сезон, несмотря на аномальную жару, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Этот год сложный с точки зрения климата, мы наблюдали аномальную жару, но я считаю, что коллеги достойно прошли (пожароопасный сезон - ред.). Особенно хотелось бы поблагодарить руководителей Красноярского края, Бурятии, Иркутской области. Если эти регионы бы разгорелись, то урон экономике в лесной отрасли был бы очень большой", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, красноярский край, иркутская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Красноярский край, Иркутская область, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Минприроды оценил работу регионов в пожароопасный сезон
Глава Минприроды Козлов: регионы России достойно прошли пожароопасный сезон