https://ria.ru/20240904/pozhar-1970648836.html

В Волгодонске ликвидировали возгорание травы

В Волгодонске ликвидировали возгорание травы - РИА Новости, 04.09.2024

В Волгодонске ликвидировали возгорание травы

Пожарные ликвидировали возгорание травы в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:11

2024-09-04T22:11

2024-09-04T22:11

происшествия

волгодонск

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание травы в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее сообщалось, что трава загорелась в среду вечером на площади 700 квадратных метров в районе Жуковского шоссе, 26. "В 21.00 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Уточняется, что огонь тушили 20 человек и пять единиц техники.

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970547181.html

волгодонск

ростовская область

россия

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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия