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В Волгодонске ликвидировали возгорание травы - РИА Новости, 04.09.2024
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22:11 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970648836.html
В Волгодонске ликвидировали возгорание травы
В Волгодонске ликвидировали возгорание травы - РИА Новости, 04.09.2024
В Волгодонске ликвидировали возгорание травы
Пожарные ликвидировали возгорание травы в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:11
2024-09-04T22:11
происшествия
волгодонск
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание травы в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Ранее сообщалось, что трава загорелась в среду вечером на площади 700 квадратных метров в районе Жуковского шоссе, 26. "В 21.00 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства. Уточняется, что огонь тушили 20 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html
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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Россия
В Волгодонске ликвидировали возгорание травы

ГУМЧС России: в Волгодонске ликвидировали возгорание травы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание травы в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что трава загорелась в среду вечером на площади 700 квадратных метров в районе Жуковского шоссе, 26.
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"В 21.00 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.
Уточняется, что огонь тушили 20 человек и пять единиц техники.
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