https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html

В Химках потушили пожар в электричке

В Химках потушили пожар в электричке - РИА Новости, 04.09.2024

В Химках потушили пожар в электричке

Возгорание в электричке в Химках ликвидировано силами локомотивной бригады, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:23

2024-09-04T20:23

2024-09-04T20:23

происшествия

москва

октябрьская железная дорога

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание в электричке в Химках ликвидировано силами локомотивной бригады, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги. "Сегодня, 4 сентября ,в 18:20 на остановочном пункте Левобережная Ленинградского направления (город Химки) произошло возгорание в хвостовом вагоне поезда №6612 сообщением Москва - Конаково ГРЭС. Возгорание ликвидировано силами локомотивной бригады с использованием первичных средств пожаротушения. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что ожидаются задержки поездов дальнего пригорода и МЦД-3. Кроме того, на место происшествия направлен вспомогательный локомотив. Принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов. "Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, октябрьская железная дорога