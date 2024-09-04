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В Химках потушили пожар в электричке - РИА Новости, 04.09.2024
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20:23 04.09.2024
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В Химках потушили пожар в электричке
В Химках потушили пожар в электричке - РИА Новости, 04.09.2024
В Химках потушили пожар в электричке
Возгорание в электричке в Химках ликвидировано силами локомотивной бригады, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:23
2024-09-04T20:23
происшествия
москва
октябрьская железная дорога
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание в электричке в Химках ликвидировано силами локомотивной бригады, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги. "Сегодня, 4 сентября ,в 18:20 на остановочном пункте Левобережная Ленинградского направления (город Химки) произошло возгорание в хвостовом вагоне поезда №6612 сообщением Москва - Конаково ГРЭС. Возгорание ликвидировано силами локомотивной бригады с использованием первичных средств пожаротушения. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что ожидаются задержки поездов дальнего пригорода и МЦД-3. Кроме того, на место происшествия направлен вспомогательный локомотив. Принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов. "Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.
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происшествия, москва, октябрьская железная дорога
Происшествия, Москва, Октябрьская железная дорога
В Химках потушили пожар в электричке

В Химках потушили пожар в электричке, никто не пострадал

© Кадр видео из соцсетейВ Московской области задымилась электричка с пассажирами
В Московской области задымилась электричка с пассажирами - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
В Московской области задымилась электричка с пассажирами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание в электричке в Химках ликвидировано силами локомотивной бригады, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.
"Сегодня, 4 сентября ,в 18:20 на остановочном пункте Левобережная Ленинградского направления (город Химки) произошло возгорание в хвостовом вагоне поезда №6612 сообщением Москва - Конаково ГРЭС. Возгорание ликвидировано силами локомотивной бригады с использованием первичных средств пожаротушения. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ожидаются задержки поездов дальнего пригорода и МЦД-3.
Кроме того, на место происшествия направлен вспомогательный локомотив. Принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов.
"Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.
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