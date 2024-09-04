https://ria.ru/20240904/pozhar-1970625967.html

В Волгодонске произошел ландшафтный пожар

В Волгодонске произошел ландшафтный пожар - РИА Новости, 04.09.2024

В Волгодонске произошел ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар произошел в Волгодонске Ростовской области на площади 700 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:43

2024-09-04T19:43

2024-09-04T19:46

происшествия

волгодонск

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар произошел в Волгодонске Ростовской области на площади 700 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 16.47 мск поступило сообщение о возгорании в районе Жуковского шоссе, 26. Горит трава на 700 "квадратах", - сказал он. В МЧС уточнили, что угрозы распространения огня на жилые строения нет. Пожар тушат 20 человек и пять единиц техники.

https://ria.ru/20240904/minprirody-1970409792.html

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970469624.html

волгодонск

ростовская область

россия

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2024

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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии