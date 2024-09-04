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В Волгодонске произошел ландшафтный пожар - РИА Новости, 04.09.2024
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19:43 04.09.2024 (обновлено: 19:46 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970625967.html
В Волгодонске произошел ландшафтный пожар
В Волгодонске произошел ландшафтный пожар - РИА Новости, 04.09.2024
В Волгодонске произошел ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар произошел в Волгодонске Ростовской области на площади 700 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:43
2024-09-04T19:46
происшествия
волгодонск
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар произошел в Волгодонске Ростовской области на площади 700 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 16.47 мск поступило сообщение о возгорании в районе Жуковского шоссе, 26. Горит трава на 700 "квадратах", - сказал он. В МЧС уточнили, что угрозы распространения огня на жилые строения нет. Пожар тушат 20 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20240904/minprirody-1970409792.html
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волгодонск
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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Волгодонске произошел ландшафтный пожар

В Волгодонске произошел ландшафтный пожар на площади 700 квадратных метров

© Кадр видео из соцсетейЛандшафтный пожар в Волгодонске. 4 сентября 2024
Ландшафтный пожар в Волгодонске. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Ландшафтный пожар в Волгодонске. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар произошел в Волгодонске Ростовской области на площади 700 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 16.47 мск поступило сообщение о возгорании в районе Жуковского шоссе, 26. Горит трава на 700 "квадратах", - сказал он.
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ПроисшествияВолгодонскРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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