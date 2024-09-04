https://ria.ru/20240904/pozhar-1970547181.html
В Ярославской области потушили пожар в ангаре
В Ярославской области потушили пожар в ангаре - РИА Новости, 04.09.2024
В Ярославской области потушили пожар в ангаре
Пожар в ангаре в Ярославской области полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:46
2024-09-04T15:46
2024-09-04T15:50
происшествия
ярославская область
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пожар в ангаре в Ярославской области полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее сообщалось, что ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения."Пожар в Ярославской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов
Происшествия, Ярославская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростов
В Ярославской области потушили пожар в ангаре
МЧС: пожар в ангаре в Ростове Ярославской области полностью ликвидировали