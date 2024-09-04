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В Ростовской области потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 04.09.2024
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14:02 04.09.2024 (обновлено: 14:07 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970508791.html
В Ростовской области потушили пожар на нефтебазе
В Ростовской области потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 04.09.2024
В Ростовской области потушили пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, возникший после атаки БПЛА 18 августа, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:02
2024-09-04T14:07
происшествия
ростовская область
пролетарск
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, возникший после атаки БПЛА 18 августа, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель администрации района."Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Атака БПЛА была отражена на юго-востоке Ростовской области 18 августа. Из-за падения обломков на территории нефтебазы в Пролетарске загорелось дизтопливо. Спустя несколько дней, по данным местных властей, площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
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происшествия, ростовская область, пролетарск, россия
Происшествия, Ростовская область, Пролетарск, Россия
В Ростовской области потушили пожар на нефтебазе

В Пролетарске потушили вспыхнувший около двух недель назад пожар на нефтебазе

© Фото : соцсетиМесто возгорания в Пролетарске Ростовской области
Место возгорания в Пролетарске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : соцсети
Место возгорания в Пролетарске Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, возникший после атаки БПЛА 18 августа, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Атака БПЛА была отражена на юго-востоке Ростовской области 18 августа. Из-за падения обломков на территории нефтебазы в Пролетарске загорелось дизтопливо. Спустя несколько дней, по данным местных властей, площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Ростовской области локализовали пожар на топливном складе
Вчера, 11:59
 
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