https://ria.ru/20240904/pozhar-1970485895.html

В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре

В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 04.09.2024

В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре

Ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:46

2024-09-04T12:46

2024-09-04T13:02

происшествия

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Ростове на Савинском шоссе, дом 5А, огонь охватил 960 квадратных метров склада с металлическими запчастями. Возгорание произошло на кровле складского помещения. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечено порядка 30 человек и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970469624.html

ярославская область

россия

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происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия