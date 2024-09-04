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В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 04.09.2024
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12:46 04.09.2024 (обновлено: 13:02 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970485895.html
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 04.09.2024
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре
Ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:46
2024-09-04T13:02
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Ростове на Савинском шоссе, дом 5А, огонь охватил 960 квадратных метров склада с металлическими запчастями. Возгорание произошло на кровле складского помещения. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечено порядка 30 человек и девять единиц техники.
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре

МЧС: в Ярославской области на площади 960 "квадратов" горит ангар

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на складе в Ростове. 4 сентября 2024
Ликвидация пожара на складе в Ростове. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на складе в Ростове. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ростове на Савинском шоссе, дом 5А, огонь охватил 960 квадратных метров склада с металлическими запчастями. Возгорание произошло на кровле складского помещения. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечено порядка 30 человек и девять единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Ростовской области локализовали пожар на топливном складе
Вчера, 11:59
 
ПроисшествияЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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