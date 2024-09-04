https://ria.ru/20240904/pozhar-1970485895.html
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 04.09.2024
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре
Ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:46
2024-09-04T12:46
2024-09-04T13:02
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970490156_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_49a16fba665c498840000ae308c25185.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ангар горит в Ярославской области на площади 960 квадратных метров, возгорание произошло на кровле складского помещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В Ростове на Савинском шоссе, дом 5А, огонь охватил 960 квадратных метров склада с металлическими запчастями. Возгорание произошло на кровле складского помещения. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению привлечено порядка 30 человек и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970469624.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970490156_126:0:718:444_1920x0_80_0_0_ebc83b669b693aa5201d047688da36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ярославкой области вспыхнул пожар в ангаре
МЧС: в Ярославской области на площади 960 "квадратов" горит ангар