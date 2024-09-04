https://ria.ru/20240904/pozhar-1970469624.html

В Ростовской области локализовали пожар на топливном складе

В Ростовской области локализовали пожар на топливном складе - РИА Новости, 04.09.2024

В Ростовской области локализовали пожар на топливном складе

Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализован, сообщил глава района Владимир Савин, отвечая на вопросы жителей во время прямого... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:59

2024-09-04T11:59

2024-09-04T11:59

происшествия

ростовская область

россия

каменский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализован, сообщил глава района Владимир Савин, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира. Глава области Василий Голубев 28 августа сообщил, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет. В районе был введен режим повышенной готовности. "Пожар локализован на данном объекте", - сказал Савин.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1970071703.html

ростовская область

россия

каменский район

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происшествия, ростовская область, россия, каменский район